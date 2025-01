Demonstranten voeren actie op Nationale Tulpendag: 'Schadelijk voor milieu'

Stap in pakweg Bangkok of Buenos Aires een willekeurige taxi in en de chauffeur begint over Johan Cruijff, molens of natuurlijk de tulp. De bloem staat wereldwijd bekend als typisch Hollands en we zijn niet voor niets de grootste exporteur te wereld. Vanaf zaterdag begint officieel weer de tulpentijd in ons land en de tulpenkwekers vieren dat elk jaar in Amsterdam met de Nationale Tulpendag. Maar daar is niet iedereen blij mee.

Denk je aan Nederland, dan denk je aan tulpen. Al sinds het jaar 1600 zijn de bloemen onlosmakelijk verbonden met onze hoofdstad Amsterdam. Wat ooit begon met een pluktuin op de Dam, wordt sinds een paar jaar nog massaler gevierd op het Museumplein. Maar er is ook kritiek. Activisten richten hun pijlen nu op kwekers. Het zou namelijk slecht zijn voor het milieu.

Actie

En daarom voerden verschillende organisaties zaterdag actie. Zo demonstreerden onder meer Pesticide Action Network, Grootouders voor het Klimaat en Partij voor de Dieren Amsterdam tegen wat zij een "promotiestunt van een vervuilende industrie" noemen.

"Het wordt als een feestje gepresenteerd", zegt initiatiefnemer Anke Bakker van Partij voor de Dieren Amsterdam. Volgens Bakker is dit een kwalijke zaak omdat ze zien dat er in de bollenteelt veel pesticiden gebruikt worden. "Het moet duidelijk zijn hoe schadelijk het is", aldus Bakker.

Uitgenodigd

Arjan Smit, voorzitter van Tulpen Promotie Nederland, heeft hier hele andere ideeën over: "De mensen bij de demonstratie zijn inmiddels vijf keer uitgenodigd om bij ons aan tafel te komen zitten en om mee te lopen bij ons in de bedrijven." Volgens de tulpenkweker is daar nooit op ingegaan. Smit: "En wat zij voor uitingen doen, daar kan ik me helemaal niet in vinden." Toch vindt hij het geen probleem dat de actievoerders er staan. Smit: "Vrijheid van meningsuiting hè".