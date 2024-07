Tulpenboeren vrezen het ergste: 'Bosje tulpen wordt 50 procent duurder'

Alle regen is niet zo fijn als je naar buiten moet, maar voor bollenboeren is de nattigheid dramatisch. Door alle neerslag de afgelopen tijd hebben zij een historisch slecht seizoen gedraaid. Veel bollen zijn verzopen en dus zijn er veel minder bloemen dan andere jaren. En dat gaan we merken.

Het zit er namelijk dik in dat we meer moeten gaan betalen voor een mooie bos tulpen. "Komend seizoen wordt de broeierij beduidend minder. De eerste paar jaren gaan we minder produceren", vertelt Arjan Smit, voorzitter bij Tulpen Promotie Nederland. "Mijn verwachting is dat het 50 procent duurder wordt, dus een bosje tulpen gaat dan al snel naar de drie euro."

Spannende tijd

De kwekers hebben ook te maken met hogere kosten voor energie en loon. En dat heeft ook gevolgen voor de prijs in de bloemenstal.

Smit: "Op dit moment zijn boeren met een noodgreep bezig. Kleinere bollen die normaal gesproken nog een jaar nodig hebben, worden nu meegenomen. Hoe pakt dat uit onder de grond? Het wordt een spannende tijd voor ons."