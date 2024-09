Alle aangehouden klimaatdemonstranten weer op vrije voeten

De laatste twintig klimaatdemonstranten die zaterdagmiddag zijn aangehouden op de A12 in Den Haag voor belemmering en vernieling, zoals het spuiten van graffiti, zijn inmiddels weer vrij. De 350 andere demonstranten die zaterdagmiddag werden aangehouden, voor het overtreden van de Wet Openbare Manifestaties, waren eerder al vrijgelaten.

De snelweg in Den Haag werd zaterdag uren geblokkeerd door klimaatactievoerders van onder meer Extinction Rebellion. Agenten grepen pas na 17.00 uur in bij de actie, omdat ze ervoor zelf actievoerden voor een vroegpensioenregeling. Snelwegblokkades leiden vaak tot irritaties bij automobilisten, zoals te zien is in bovenstaande video.

Rond 19.00 uur waren alle activisten van de weg gehaald en in lijnbussen gezet. Het grootste deel werd daarna op een andere locatie weer vrijgelaten. Een politiewoordvoerder laat weten dat de vrijgelaten demonstranten nog wel verdachte blijven.