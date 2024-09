Politiestaking voorbij: agenten halen klimaatactivisten van A12

De politie is begonnen met het weghalen van klimaatactivisten van de A12 in Den Haag. Een ANP-verslaggever ziet dat er nog tientallen actievoerders van onder meer Extinction Rebellion op de weg zijn. De A12 is sinds het middaguur geblokkeerd door de demonstranten.

Extinction Rebellion meldt op X dat de politie waterkanonnen opstelt in de tunnelbak. '"Volkomen absurd, disproportioneel en nog gevaarlijk ook!" aldus de klimaatactiegroep.

De politie gebruikt een slijptol om demonstranten die zich hebben vastgemaakt aan hekken los te krijgen. De verslaggever ziet ook dat agenten bokkenpootjes gebruiken. Daarbij wordt iemands pols naar achter geduwd.

De politie voerde tot 17.00 uur actie voor een vroegpensioenregeling. Tot die tijd greep de politie dan ook niet in bij de klimaatactie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP