Actievoerders plaatsen tenten op A12, politie staakt en grijpt niet in

Geen lange rijen auto's zaterdagmiddag die Den Haag in of uit rijden via de A12. In plaats van auto's staan en zitten actievoerders van Extinction Rebellion (XR) op het asfalt. Een grote groep demonstranten voert actie tegen subsidies voor de fossiele sector.

XR sluit in Den Haag een eerder begonnen klimaatmars af met een blokkade van de A12. De actievoerder zijn ook van plan om te overnachten in de tunnelbak van de Utrechtsebaan.

Demonstranten komen vanaf diverse kanten de A12 op en roepen leuzen als Climate Justice, Eat the rich en Oceans are rising and so are we. In de groep lopen mensen met een bed om patiënt aarde te reanimeren. Op de borden boven de weg in de richting van de stad staat een rood kruis, aldus een ANP-verslaggever.

Politie staakt

De politiebonden voeren actie voor een regeling voor vroegpensioen en hebben aangegeven dat ze niet ingrijpen. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag houdt met de politie en het Openbaar Ministerie de situatie in de gaten.

De actie van de politie begon om 11.00 uur. In een bericht op X meldt de politie: "Onze collega's voeren vandaag actie voor het vroegpensioen. Wij zijn daarom slechts beperkt aanwezig bij de blokkade van de #A12/ Utrechtsebaan. Vanzelfsprekend monitoren wij wel het verloop."

De gemeente Den Haag wijst er in een boodschap op X op dat actievoerders de A12/Utrechtsebaan zijn opgelopen. "Het blokkeren van deze weg is verboden. Het Malieveld ernaast is beschikbaar om te demonstreren."

Hart van Nederland/ANP