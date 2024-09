Extinction Rebellion wil tijdens A12-blokkade overnachten in tunnelbak

Extinction Rebellion (XR) wil aanstaande zaterdag een groter deel van de A12 in Den Haag blokkeren dan de klimaatactiegroep tot nu toe heeft gedaan. Het is de bedoeling dat tientallen activisten tenten en slaapspullen meenemen om te overnachten in de tunnelbak van de weg.

De politie kondigde eerder aan dat ze zaterdag niet zal ingrijpen bij de aangekondigde A12-blokkade, als onderdeel van politieacties rond het vroegpensioen. Volgens XR laat het besluit van politiemensen om juist de A12-blokkade ongemoeid te laten zien dat "men zelf ook beseft dat de gebruikelijke grootscheepse politie-inzet disproportioneel en overbodig is".

Wel benadrukt de actiegroep dat demonstranten "recht hebben op bescherming".

Onlangs demonstreerde XR nog bij het Rijksmuseum in Amsterdam:

0:35 Rijksmuseum dicht door actie van XR

'Meest verstorende blokkade tot nu toe'

XR heeft de Utrechtsebaan al enkele tientallen keren geblokkeerd sinds 2022. Volgens de klimaatactivisten moet deze blokkade "de meest verstorende tot nu toe" worden. "De ernst van de klimaat- en ecologische crisis rechtvaardigt de extra overlast", stellen ze.

Zoals elke keer eist XR tijdens de blokkade dat de overheid miljarden aan fiscale voordelen voor de fossiele industrie per direct stopzet.

ANP