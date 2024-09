Dertien klimaatactivisten XR vervolgd voor blokkeren A10

Dertien klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) worden, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, strafrechtelijk vervolgd voor het blokkeren van de A10. Het OM stelt dat zij gevaar op de weg hebben veroorzaakt aan het begin van de blokkades. Het gaat om zeven vrouwen en zes mannen, tussen de 26 en 79 jaar, die nu als verdachten worden gezien.

Het is de eerste keer dat het OM mensen om deze reden vervolgt. De verdachten waren bestuurders en huurders van de auto's waarmee het verkeer werd stilgezet.

Honderden mensen waren bij die demonstratie aanwezig, is te zien in deze video:

0:48 Honderden demonstranten XR blokkeren snelweg A10

Vier van hen waren bij meerdere blokkades betrokken. Van de dertien komen er vier uit Amsterdam en twee uit Den Haag. De anderen komen uit Beekbergen, Leusden, Leeuwarden, Maastricht, Olst, Velp en Wintelre.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

'Allemaal even schuldig'

Het OM maakt onderscheid tussen de activisten die het verkeer stilzetten en de mensen die later aan de demonstratie deelnamen. "Door bewust file te creëren hebben zij gevaar veroorzaakt. Dat geldt niet voor degenen die daarna de snelweg op zijn gegaan, want het verkeer stond toen al stil," legt een woordvoerder uit. Hoewel er tijdens de demonstraties geen ongelukken zijn gebeurd, stelt het OM dat er wel gevaar was. "Voor de gevaarzetting maakt dat geen verschil," aldus de aanklager.

Volgens het OM zijn de bestuurders, huurders en passagiers van de auto's die het verkeer blokkeerden allemaal even schuldig. "Ze hebben het samen gedaan, en dat is juridisch gezien medeplegen," benadrukt de woordvoerder.

Een datum voor de zitting is nog niet bekend. Het OM heeft wel de verdachten "geïnformeerd over de voorgenomen vervolging en verzocht onderzoekswensen kenbaar te maken".