Wilders valt Schoof aan: sneller boos worden, nu 'slappe hap'

PVV-leider Geert Wilders vindt dat de nieuwe premier Dick Schoof verre van fel genoeg van zich afbijt in zijn debat met de oppositiepartijen.

Minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) is woensdagmiddag tijdens het eerste debat van kabinet Schoof meerdere keren weggedommeld (zie video).

Schoof wordt hard aangevallen op de benoeming van PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel en Migratie) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel), die het eerder over 'omvolking' hadden. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) noemde hen "racisten", en Wilders vindt dat Schoof zich daar niet hard genoeg tegen uitsprak. De PVV-leider vond de reactie van de nieuwe premier daarop "slappe hap".

Schoof verdedigde tegenover Wilders dat hij in zijn inleidende woorden al had gezegd dat er geen racisten in het kabinet zitten en dat hij dat al enkele keren had herhaald. Maar Wilders vond dat niet genoeg. "U had meteen boos moeten worden!", riep Wilders Schoof toe. "Dat moet u niet laten passeren."

De premier reageerde daarop dat hij over zijn eigen woorden gaat. "Ik sta voor alle mensen in dit kabinet, geen enkele uitzondering daar gelaten, en de woordkeuze is aan mij."

Bontebal woest

CDA-leider Henri Bontenbal is woedend over hoe Wilders Schoof aanviel. Bontenbal wijst erop dat juist de oppositiepartijen Schoof het voordeel van de twijfel geven en het kabinet op punten best willen steunen.

"Ik schrik ervan dat juist de grootste partij die deze premier naar voren heeft geschoven dit flikt." Hij noemt de actie van Wilders "totaal onverantwoord". Een groot deel van de Tweede Kamer roffelde instemmend op de Kamerbankjes.

ANP