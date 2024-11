Universiteit start plagiaatonderzoek naar scriptie staatssecretaris Vicky Maeijer

De Erasmus School of Law in Rotterdam onderzoekt of staatssecretaris Vicky Maeijer (PVV) plagiaat pleegde bij haar masterscriptie. Dit naar aanleiding van een rapport van BNR dat ernstige twijfels heeft opgeroepen over de originaliteit van haar werk. Volgens een woordvoerster van de universiteit wordt bij een vermoeden van plagiaat eerst uitgebreid onderzoek gedaan voordat er een besluit volgt.

Uit het onderzoek van BNR blijkt dat de scriptie van Maeijer, staatssecretaris van Langdurige en Maatschappelijke Zorg sinds juli, voor meer dan de helft zou bestaan uit gekopieerde teksten. Het document van 69 pagina’s zou grotendeels fragmenten uit meerdere bronnen aan elkaar rijgen, vaak met minimale aanpassingen om eigenheid te suggereren.

BNR gebruikte geavanceerde software, vergelijkbaar met die universiteiten inzetten om plagiaat op te sporen. Volgens het rapport werd 56 procent van de tekst herkend als afkomstig uit andere bronnen. Deskundigen spreken van academische fraude, en Maeijer riskeert hiermee haar academische titel te verliezen.

Zorgvuldig

De examencommissie van de Erasmus Universiteit "zal deze casus behandelen als elke casus en maakt geen onderscheid tussen studenten en oud-studenten, of tussen prominenten en niet-prominenten", aldus de woordvoerster daar. De universiteit legt uit dat de commissie de wettelijke taak heeft om regels over fraude in de academische wereld te handhaven. Hiervoor geldt geen verjaringstermijn.

De Erasmus Universiteit benadrukt dat er bij een formele verdenking zorgvuldig naar de feiten wordt gekeken. Als het onderzoek dit vermoeden bevestigt, krijgt Maeijer de kans om zich te verdedigen. Pas daarna volgt een officiële beslissing over mogelijke sancties.

"Het is al enige tijd geleden dat ik studeerde", liet Maeijer weten naar aanleiding van de berichtgeving door BNR. "Ik heb hard gewerkt om mijn studie af te ronden. Het schrijven van mijn scriptie heb ik te goeder trouw en met de beste intenties gedaan." Donderdag zegt haar woordvoerder dat ze het bij deze verklaring wil laten. Met de desbetreffende scriptie voltooide Maeijer in 2009 de master International & European Public Law.

