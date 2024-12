OM waarschuwt: schrappen wet maakt Nederland ‘vrijhaven voor mensenhandelaren’

Het Openbaar Ministerie maakt zich zorgen over een regel die het kabinet wil schrappen uit een wet tegen mensenhandel. De aanpak van uitbuiting van buitenlandse sekswerkers gaat erop achteruit, schrijft een woordvoerder aan het ANP.

Het vorige kabinet wilde de wet tegen mensenhandel "moderniseren" en stelde daarbij voor om delen te schrappen die overbodig zijn. Zo ook een passage waarin mensenhandel wordt uitgelegd als het kopen, meenemen of ontvoeren van iemand anders met het doel om die persoon in het buitenland tegen betaling seks te laten hebben. Wie zich daar schuldig aan maakt, kan op dit moment 12 jaar cel krijgen.

In mei sprak Hart van Nederland met Jennifer (gefingeerde naam). Ze werd slachtoffer van mensenhandel. In de video hierboven vertelt ze haar verhaal.

'Vrijhaven voor mensenhandelaren'

Het OM vindt het kabinetsplan om de wet op te knappen op zich goed, maar had liever gezien dat het gedeelte over uitbuiting van buitenlandse sekswerkers juist werd uitgebreid. De woordvoerder spreekt van een "zeer forse toename van het aantal buitenlandse sekswerkers", een teken "dat pooiers nu al redelijk onbelemmerd hun gang kunnen gaan". De landelijk officier mensenhandel van het OM zegt in NRC dat Nederland door de wetswijziging een "vrijhaven voor mensenhandelaren" dreigt te worden.

Het kabinet schrijft dat de regel tegen uitbuiting van buitenlandse sekswerkers "vrijwel volledig overlapt" met andere delen van de wet. Volgens het OM klopt dit niet. "Wij denken dat het in de rechtspraktijk toch moeilijker wordt om strafbare feiten te bewijzen."

ANP