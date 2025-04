IND beslist opnieuw: Mikael (12) mag niet in Nederland blijven

Weer heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) besloten dat de Nederlands-Armeense jongen Mikael (12) niet in Nederland mag blijven, bevestigt Mikaels advocaat Flip Schüller na berichtgeving door Trouw.

Samen met collega Dora Brouwer diende hij vorig jaar een nieuwe verblijfsaanvraag in voor de jongen en zijn moeder, nadat de Raad van State had besloten dat ze zouden worden uitgezet naar Armenië.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De advocaten beraden zich nu op eventuele vervolgstappen. Schüller zegt verder "nog even geen mededelingen" te kunnen doen over de zaak. Vorig jaar was er landelijk veel aandacht voor de situatie van Mikael, die in Nederland is geboren en nog nooit in Armenië is geweest.

Mikael werd geboren terwijl de procedure voor een verblijfsvergunning van zijn moeder liep. Zij is in 2010 vanuit Armenië naar Nederland gekomen. Doordat ze een paar maanden uit het beeld was verdwenen van instanties, werd haar asielaanvraag uiteindelijk afgewezen. Ze besloot toch in Nederland te blijven, en door te procederen.

Maar vorig jaar oordeelde ook de Raad van State dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven. En dat zorgde voor veel ophef omdat Mikael nog nooit in Armenië is geweest, is te zien in bovenstaande video.

Hart van Nederland/ANP