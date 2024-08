'Stressvolle, onzekere periode' voor Mikael (11) en zijn moeder

Voor de Nederlands-Armeense jongen Mikael (11) en zijn moeder is het nu een "stressvolle en onzekere periode", zegt koepeldirecteur Dave Ensberg-Kleijkers van de Amsterdamse basisschool waar Mikael tot de zomer op zat.

Mikael en zijn moeder kregen op 31 juli van de Raad van State te horen dat ze niet in Nederland mogen blijven en naar Armenië worden uitgezet. Dat zou normaal gesproken binnen 28 dagen na die uitspraak moeten gebeuren. Mikael is in Nederland geboren.

Gefrustreerd en boos

Eerdere aanvragen voor een verblijfsvergunning zijn allemaal afgewezen. Na de uitspraak van de Raad van State kwamen acties op gang om te zorgen dat de jongen en zijn moeder toch in Nederland mogen blijven.

Ensberg-Kleijkers heeft vooral contact met de moeder van de jongen. "Je kunt je voorstellen dat ze gefrustreerd en boos zijn." Hij zegt niet te weten waar het gezin verblijft, "dat is ook vertrouwelijk".

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Geen datum voor uitzetting

Ook een woordvoerder van het ministerie van Asiel en Migratie noemt het "onduidelijk" waar Mikael en zijn moeder verblijven. Wel is de Dienst Terugkeer en Vertrek, die de beslissing tot uitzetting moet uitvoeren, volgens hem bezig de "reisbescheiden" voor het tweetal te regelen. Hij zegt dat er nog geen datum is voor hun uitzetting.

Het aanvragen van een nieuwe asielprocedure, wat wel is geopperd als mogelijkheid, zou "in theorie kunnen, maar daar is mij niets van bekend", zegt de woordvoerder van Asiel en Migratie.

ANP