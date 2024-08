Nunë en Davit waren ooit als Mikael, toch kwam het goed

De datum dat de Armeense Mikael Nederland moet hebben verlaten komt dichterbij. Aankomende week moet hij vrijwillig zijn vertrokken, voordat hij samen met zijn moeder het land uit kan worden gezet. Je zou denken dat het tijd is om de hoop te verliezen, maar daar wordt door sommigen anders over gedacht. Zoals Tigran, Nunë en Davit. Ook hen stond dit lot te wachten in 2021, tot ze toch nog een verblijfsvergunning kregen.

Er zijn nog meer kinderen geweest die in ons geheugen gegrift staan. Zo is het al elf jaar geleden sinds de Angolese Mauro na twee jaar strijden toch in Nederland mocht blijven. Ook Lili en Howick, net als Mikael afkomstig uit Armenië, kregen van het ene op het andere moment toch het nieuws dat ze mochten blijven.

Verblijfsvergunning

Voor Nunë en Davit is het nu drie jaar sinds zij het verlossende nieuws kregen en een verblijfsvergunning konden krijgen. "Het gaat al vanaf de dag dat we weten dat we in Nederland mogen blijven goed met ons", zegt hun vader Tigran. "En we geloven dat het ook met Mikael nog goed kan komen."

Bewijs

Tigran kan zich nog goed herinneren hoe zij in die tijd tegen de uitzetting gevochten hebben. "Het kinderpardon werd afgewezen omdat wij volgens de IND geen adres hadden, de kinderen hier niet echt waren geworteld en ons netwerk niet stabiel genoeg was", vertelt de vader. "Wij hebben toen alles gedaan om te bewijzen dat dit wel zo was. We gingen altijd met Nederlandse vrienden naar de afspraak zodat we sterker in onze schoenen stonden. Zij hielpen ons ook met het opbouwen van een keihard dossier, zodat niemand er omheen kon."

Linkse oppositiepartijen roepen op: laat Mikael (11) in Nederland blijven Linkse oppositiepartijen roepen op: laat Mikael (11) in Nederland blijven

Tweetalig vwo

Nunë en Davit hebben nu een leven zoals hun Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes. De 11-jarige Nunë is dezelfde leeftijd als Mikael. Hij zou na het eind van de zomervakantie beginnen aan het Gymnasium. Nunë begint aan tweetalig vwo. Een sterk, verdrietig contrast.

Asielminister Faber herhaalt: ik kan Mikael (11) geen hoop geven Asielminister Faber herhaalt: ik kan Mikael (11) geen hoop geven

Advies

Hoewel de laatste dagen tot de uitzending van de 11-jarige jongen zijn aangebroken vindt Tigran het hartverscheurend dat hij Mikael niks concreets kan bieden buiten advies, al zou hij er alles aan willen doen. "Schrijf naar bekende Nederlanders! Niet geschoten is altijd mis. Breng meer mensen op de been! Iedereen heeft recht op een advocaat, maak daar gebruik van!"