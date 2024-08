Na twee dagen al 10.000 euro opgehaald voor Mikael (11) uit Amsterdam

Er is na twee dagen al 10.000 euro opgehaald middels een crowdfunding voor de 11-jarige Mikael en zijn moeder Gohar, meldt AT5. Het geld is bestemd voor juridische bijstand. Ook dient het geld voor een opleiding in de toekomst voor de 11-jarige jongen.

Mikael, een 11-jarige jongen die in Nederland is geboren, en zijn moeder kregen in juli van de Raad van State te horen dat ze uitgezet worden naar Armenië. Dit nadat hun aanvragen voor een verblijfsvergunning waren afgewezen. Veel mensen zijn het niet met de beslissing eens en proberen de uitzetting te voorkomen.

Solidair

Via de crowdfunding wordt er geld opgehaald om de juridische bijstand te blijven betalen. "We roepen iedereen op om te helpen en solidair te zijn met Mikael in deze moeilijke tijd", aldus de initiatiefnemers. "Samen kunnen we een verschil maken." Het doel van de crowdfunding is om 100.000 euro op te halen.