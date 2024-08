Mikael (11) hoeft Nederland nog niet te verlaten: nieuwe aanvraag ingediend bij IND

De uitzetting van de 11-jarige Mikael en zijn moeder naar Armenië is voorlopig van de baan. Ze hebben dinsdag een nieuwe aanvraag ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om toch in Nederland te kunnen blijven. Dat schrijft Het Parool op basis van Haagse bronnen.

Volgens een ingewijde van de krant is er een aanvraag ingediend voor verblijf bij de vader. De IND zou de aanvraag voortvarend willen behandelen, maar wacht nog op alle benodigde stukken.

De vader van Mikael zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben en proberen om Mikael in Nederland te houden op basis van het recht op gezinsleven. De vader verblijft niet bij zijn zoon in Amsterdam, maar een Haagse betrokkene meldt dat hij ergens anders in Nederland woont.

Het zijn zenuwslopende, onzekere dagen van Mikael en zijn moeder. Dinsdag zou officieel de laatste dag zijn dat ze in Nederland mogen blijven. Maar door de nieuwe procedure is dat voorlopig verlengd.

Asielaanvraag afgewezen

Mikael werd geboren terwijl de procedure voor een verblijfsvergunning van zijn moeder liep. Zij is in 2010 vanuit Armenië naar Nederland gekomen. Doordat ze een paar maanden uit het beeld was verdwenen van instanties, werd haar asielaanvraag uiteindelijk afgewezen. Ze besloot toch in Nederland te blijven, en door te procederen.

Maar vorige maand oordeelde ook de Raad van State dat Mikael en zijn moeder niet in Nederland mogen blijven. En dat zorgde voor veel ophef omdat Mikael nog nooit in Armenië is geweest.