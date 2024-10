'Gebruik taser in veesector wordt vanaf volgend jaar verboden'

Het gebruik van van stroomstootapparatuur, zoals tasers, in de veesector wordt verboden. Dat meldt RTL Nieuws. Het onderwerp kwam de afgelopen jaren vaker in de schijnwerpers te staan door schokkende undercoverbeelden van Varkens in Nood, zoals te zien in bovenstaande video.

Minister Femke Wiersma heeft de regelgeving voor een verbod afgerond, bevestigen bronnen aan het nieuwsprogramma.

De beelden die in 2022 zijn gemaakt, toonden ernstige misstanden. Zo kregen de varkens een schok om ze in beweging te krijgen. Dit wat leidde tot grote ophef, zowel op politiek als maatschappelijk vlak. Alle transporteurs in de video kregen een verdubbelde bestuurlijke boete van 3.000 euro.

Eerder verbod

Oud-landbouwminister Adema beloofde eerder al een verbod op het gebruik van stroomstootapparatuur. De Tweede Kamer stemde toen met overgrote meerderheid voor een motie van Partij voor de Dieren en VVD.

De beslissing om het gebruik van deze apparaten te verbannen geldt zowel op de boerderij als tijdens het transport van dieren en zou per 1 juli 2025 gaan gelden.