Eerste asielzoekers aangekomen bij noodopvang Ugchelen

Vlak voor middernacht zijn dinsdag de eerste asielzoekers aangekomen in de noodopvang in Ugchelen, daarover schrijft Omroep Gelderland. Om de noodopvang is veel te doen geweest. Zo werden er spandoeken opgehangen door tegenstanders en bij het pand was eerder een explosie.

Dinsdagavond merkten omwonenden dat er meerdere mensen naar de noodopvang gingen. Een aantal buurtbewoners wachtte de bussen op, die rond 23.30 uur dinsdagavond aankwamen in Ugchelen. Ze zijn afkomstig van het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat overvol is.

De ophef rond de opening van de noodopvang in Ugchelen was zo groot, dat de gemeente een bewonersbijeenkomst organiseerde. In de video bovenaan dit artikel zie je hoe dat eraan toeging.

Protesten

De komst van asielzoekers naar Ugchelen leverde veel protesten op. De tijdelijke opvanglocatie ligt dicht bij een basisschool. Er werden spandoeken opgehangen bij de school en bij het pand zelf was een explosie.

De explosie zorgde voor schade bij de ingang, waardoor de opening moest worden uitgesteld. De bedoeling was dat de locatie in een voormalig schoolpand al eerder klaarstond om te dienen als uitvalsbasis voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om mensen naartoe te kunnen brengen. Dat moet voorkomen dat mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum van het COA in het noorden van het land.

Honderd mensen

In de Gelderse opvanglocatie is plek voor maximaal honderd mensen. De asielzoekers worden, in het geval dat het aanmeldcentrum in Groningen te vol is, met bussen in de avond naar Ugchelen gebracht. In de ochtend vertrekken ze op dezelfde manier weer om hun asielproces in Ter Apel te vervolgen.

ANP