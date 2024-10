Noodopvang Ugchelen hersteld na explosie, klaar om vluchtelingen op te vangen

De nachtnoodopvang in Ugchelen is klaar om als het nodig is vluchtelingen op te vangen voor wie geen plek is bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Tegen de opvangplek is weerstand in de plaats in de gemeente Apeldoorn, omdat die dicht bij een lagere school zit.

Sommige ouders maken zich zorgen. Er werden spandoeken opgehangen bij de school, bij het pand zelf was afgelopen week in de nacht een explosie. Ook vrijdagavond is er vermoedelijk vuurwerk bij de locatie afgestoken.

Bewoners spraken afgelopen week hun zorgen uit over de onrust (zie bovenstaande video).

De explosie zorgde voor schade bij de ingang, waardoor de opening een dag moest worden uitgesteld. De bedoeling was dat de locatie in een voormalig schoolpand vanaf vrijdag klaarstond om te dienen als uitvalsbasis voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om mensen naartoe te kunnen brengen. Dat moet voorkomen dat mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum van het COA in het noorden van het land.

Plek voor 100 mensen

In de Gelderse opvanglocatie is plek voor maximaal honderd mensen. De asielzoekers worden, in het geval dat het aanmeldcentrum in Groningen te vol is, met bussen in de avond naar Ugchelen gebracht. In de ochtend vertrekken ze op dezelfde manier weer om hun asielproces in Ter Apel te vervolgen. Het is daarmee niet zeker dat er mensen in Ugchelen overnachten, en ook niet hoeveel dat er zullen zijn. Dat is een puzzel die het COA op het laatste moment zal moeten leggen.

ANP