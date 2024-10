COA: noodopvang Ugchelen pas na dit weekend open na nachtelijke explosie

De geplande opening van een crisisnoodopvang voor asielzoekers in het Gelderse Ugchelen is uitgesteld tot maandag, na een explosie bij het pand. Woordvoerder Jan Scholten van het COA laat aan Hart van Nederland weten dat er momenteel hard wordt gewerkt om de schade te herstellen. Waarschijnlijk is het pand pas na het weekend klaar om asielzoekers te ontvangen.

Bij de explosie, die plaatsvond in de nacht van dinsdag op woensdag, zijn enkele ramen gesprongen en is de ingang van het pand, een oud schoolgebouw, beschadigd. Een bewaker die in het pand aanwezig was, raakte niet gewond door de explosie.

Zorgen van omwonenden

Woensdagavond werd er een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden die zich grote zorgen maken over de komst van de noodopvang. Tientallen buurtbewoners waren aanwezig om hun bezwaren duidelijk te maken. Al enkele dagen wordt er met spandoeken bij het pand geprotesteerd tegen de locatie van de noodopvang.

Tijdens de informatieavond probeerde de gemeente de zorgen van de omwonenden weg te nemen. Zo werd bekendgemaakt dat de noodopvang alleen gebruikt gaat worden als er in Ter Apel geen slaapplek meer is voor de nog wachtende asielzoekers.

Ook zal de opvang alleen 's nachts gebruikt worden, waarbij de kinderen en de ouders niet in direct contact komen met de asielzoekers. De bussen met asielzoekers arriveren 's avonds laat en vertrekken 's ochtends vroeg weer naar het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De uitleg van de gemeente stelde veel omwonenden echter niet gerust. Burgemeester Ton Heerts benadrukte dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat er beveiligers aanwezig zullen zijn bij de opvanglocatie. Toch bleef de onrust onder veel bewoners bestaan. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat er niet alleen ongeruste bewoners op de informatieavond afkwamen; er waren ook ouders die meldden dat ze het goed vinden dat er opvang in het dorp komt.

Onderzoek

De politie gaat uit van opzettelijke vernieling, mogelijk met voorbedachten rade. Er is nog niemand aangehouden. Forensisch onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd. "Als mensen meer weten, kunnen ze contact met ons opnemen", liet een politiewoordvoerder woensdag weten.