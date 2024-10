Tientallen ouders bij bijeenkomst over opvang asielzoekers Ugchelen

Naar schatting zijn rond de 75 ouders van kinderen op een basisschool dicht bij een nieuwe noodopvangplek voor asielzoekers in Ugchelen woensdagmiddag naar een informatiebijeenkomst gekomen. Dit laat een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn weten, waar de plaats onder valt. Er waren volgens haar veel vragen.

Bij de noodopvang, die vrijdag in gebruik wordt genomen in een voormalige basisschool, was in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie. De ingang is beschadigd en er zijn ruiten aan diggelen.

De vragen van de ouders gingen bijvoorbeeld over hoeveel asielzoekers er komen en hoe het zit met de bussen waarin ze worden vervoerd. In het gebouw zijn maximaal honderd bedden beschikbaar voor wie in Ter Apel geen plek is. De bussen komen 's avonds en vertrekken 's ochtends weer naar het aanmeldcentrum. De woordvoerder van de gemeente legt uit dat de bussen met asielzoekers niet rijden als ouders net hun kinderen bij school afzetten.

Burgemeester Ton Heerts was aanwezig bij de bijeenkomst, evenals mensen van het COA. Volgens de woordvoerder waren er ook ouders die meldden dat ze het heel goed vinden dat er wordt opgevangen in Ugchelen.

Voor woensdagavond is een demonstratie aangekondigd. Ook vindt een bijeenkomst plaats voor omwonenden.

