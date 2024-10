Zwaar vuurwerk gegooid bij noodopvang Ugchelen, politie in actie

Bij de noodopvang voor asielzoekers in Ugchelen is vrijdagavond zwaar vuurwerk afgestoken, zo wordt gemeld aan Hart van Nederland. Het kwam op het grasveld voor de locatie terecht en richtte geen schade aan het pand aan.

Beveiligers van de noodopvang hoorden rond 20.00 uur een harde knal, meldt Omroep Gelderland. De politie is ingeschakeld en kwam met drie wagens ter plaatse. Wie er verantwoordelijk is voor het gooien van het vuurwerk is niet bekend. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht.

Het is al dagenlang onrustig in de Gelderse plaats. Al enkele dagen wordt er met spandoeken bij het pand geprotesteerd tegen de locatie van de noodopvang, naast een basisschool. In de nacht van dinsdag op woensdag escaleerde het protest, toen er een explosie plaatsvond bij het pand, te zien in bovenstaande video. Daarbij zijn enkele ramen gesprongen en is de ingang van het voormalige schoolgebouw beschadigd.

De noodopvang is ingericht voor zo'n honderd alleenstaande asielzoekers (mannen, vrouwen en kinderen), voor het geval er geen ruimte meer is om die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten overnachten.