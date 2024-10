Onduidelijk of noodopvang Ugchelen open kan na nachtelijke vernieling

De crisisnoodopvang in het Gelderse Ugchelen, waar afgelopen nacht vernielingen plaatsvonden, blijft voorlopig gesloten. Het is nog onduidelijk of de opvang vrijdag, zoals eerder gepland, zal openen. Een woordvoerder van de burgemeester van Apeldoorn, waar Ugchelen onder valt, meldt dat hierover nog overleg moet plaatsvinden.

Omwonenden hoorden rond 01.15 uur een harde knal. De politie trof vervolgens sporen van schade aan bij de opvanglocatie, gevestigd in een oude basisschool. Wat de knal precies heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. De politie vermoedt echter opzettelijke vernieling en heeft een onderzoek ingesteld.

Hoe groot de schade precies is, kan de woordvoerder van burgemeester Ton Heerts nog niet zeggen. Heerts zelf wilde geen verdere toelichting geven en vond "iedere reactie op dit moment overbodig." De crisisnoodopvang zou onderdak bieden aan maximaal honderd asielzoekers, voornamelijk als tijdelijke oplossing wanneer het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Of de opening door de vernielingen wordt uitgesteld, blijft vooralsnog onzeker.

Onvrede over komst asielzoekers

Volgens Omroep Gelderland lijkt de onvrede over de komst van de opvang tot een kookpunt te zijn gekomen. Vooral onder ouders van de naastgelegen basisschool zou de komst van de noodopvang tot onrust hebben geleid.

Meerdere inwoners laten aan Hart van Nederland weten dat de actie van afgelopen nacht te ver gaat. "Verschrikkelijk, veel mensen zijn het niet eens met de locatie van de opvang (naast een basisschool), maar dat los je niet zo op. Je hebt een mond gekregen, gebruik die dan ook," vertelt een vrouw. Een andere inwoonster vindt het ook een slecht voorbeeld voor de kinderen om op deze manier te reageren als iets je niet zint. "Ik kan het niet geloven, verschrikkelijk."

Bij het getroffen pand zijn er meerdere spandoeken opgehangen. Beeld: SPS Media

Op beelden van een correspondent is te zien dat de schade aan het pand fors is. Glasscherven liggen verspreid over de grond en ramen zijn gesprongen. Ook zijn plafondplaten en vloeren in de hal zwartgeblakerd. Meerdere spandoeken hangen rondom het pand met leuzen als 'Niet náást onze kinderen dat moeten we verhinderen' en 'Punt uit neem een ander besluit'.