Klacht ingediend bij politie na confronterende inbraaktest in Ugchelen: 'Jaagt ons angst aan'

Maurits Ouweneel en zijn vrouw kregen de schrik van hun leven toen ze onverwacht oog in oog stonden met ex-inbreker Evert, die zonder toestemming hun huis betrad. Evert, die als voorlichter over inbraakpreventie werkt, had de huissleutel van hun woning in Ugchelen in handen en gaf aan namens de politie een actie uit te voeren.

“Mijn vrouw hoorde wat gerommel en dacht dat een van de kinderen thuis was. Binnen vijf seconden stond ze oog in oog met Evert, die onduidelijk uitlegde dat hij namens de politie bezig was,” vertelt Maurits aan Hart van Nederland.

Overrompeld

Later kwam de ex-inbreker terug met drie andere mensen, waaronder een vrouw die beweerde de wijkagent te zijn, maar zonder uniform was. “Dat maakte het voor ons nog onduidelijker. We vertrouwden het helemaal niet,” zegt Maurits. “We voelden ons echt overrompeld door de hele situatie.”

Inbrekers slaan vaak toe op momenten dat veel mensen even naar buiten gaan, zoals met oud en nieuw. In bovenstaande video's geven we tips hoe je inbraak kan voorkomen.

Ook kwamen ze er later achter dat er tijdens een voorlichtingsbijeenkomst, notabene diezelfde avond, in het dorp foto’s van hun huis waren getoond, zonder dat ze hier toestemming voor hadden gegeven. “Dat vonden we een grove schending van onze privacy.”

Maurits begrijpt dat de politie bewustwording over inbraak wil creëren, maar vindt de werkwijze ronduit zorgwekkend. “Je bent ongevraagd onderdeel van een politieactie, in je eigen huis. Dit zorgt alleen maar voor paniek in plaats van begrip. Wij wonen aan de bosrand en zijn altijd voorzichtig, maar door deze actie voel je je zelfs in je eigen huis niet meer veilig,” legt hij uit. “Mijn vrouw schrok enorm en riep naar mij boven. Evert begon wat onsamenhangend uit te leggen wat hij deed, maar zij deed snel de deur dicht. Ik vertrouwde het hele verhaal niet en vroeg hem om later terug te komen met de politie.”

'Geen inhoudelijke reactie'

De politie bevestigt in De Stentor dat ex-inbreker Evert Jansen bij de woning is geweest, maar wil vanwege de ingediende klacht niet inhoudelijk reageren. De actie maakt deel uit van een zogenaamde ‘wittevoetjesactie’, waarbij wordt gekeken hoe eenvoudig het is om ergens binnen te dringen.

Maurits vindt deze aanpak echter misplaatst. “Als de politie had aangebeld en gevraagd of ze het huis mochten inspecteren op inbraakgevoeligheid, had ik dat prima gevonden. Maar op deze manier jaag je mensen alleen maar angst aan.”

Hart van Nederland heeft de politie Oost-Nederland schriftelijke vragen gesteld. Op het moment waarop dit artikel werd gepubliceerd heeft de politie nog niet gereageerd.