Akkoord tussen coalitie en oppositie over onderwijsbezuinigingen

Er is overeenstemming bereikt tussen de coalitie en vier oppositiepartijen over de begroting van het onderwijs. Dat zei CDA-leider Henri Bontenbal woensdag na overleg tussen de fractieleiders. Eerder werd bekend dat er bijna driekwart miljard minder weg zal worden gesneden, maar de partijen moesten het alleen nog eens worden over de manier waarop.

Eerder demonstreerden duizenden mensen in Utrecht tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op het hoger onderwijs. Hoe dat verliep zie je in bovenstaande video.

Het benodigde geld komt onder meer bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaan. Eerst was het kabinet van plan 2 miljard te bezuinigen op onderwijs, maar dat bedrag is nu dus omlaag door protest van CDA, SGP, ChristenUnie en JA21. D66 had zich eerder ook bij de andere vier oppositiepartijen aangesloten, maar stapte vroegtijdig uit het overleg.

Langstudeerboete

De coalitie heeft de steun van de oppositiepartijen nodig omdat zij in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. De partijen zijn onder meer overeengekomen dat de langstudeerboete van tafel gaat, de 75 miljoen aan bezuinigen op de lerarensalarissen worden teruggedraaid en er veel minder wordt bezuinigd op de maatschappelijke diensttijd.

Om dit te betalen wordt er bezuinigd op trainingen van medisch specialisten na hun opleiding en wordt geld gevonden bij de onderuitputting van de ov-studentenkaart, aldus de CDA-voorman.

Hart van Nederland/ANP