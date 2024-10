Honderden studenten demonstreren in Den Haag tegen langstudeerboete

Enkele honderden studenten zijn vrijdag samengekomen tegenover de Tweede Kamer om te demonstreren tegen de zogenoemde langstudeerboete. "Vecht, vecht, vecht, studeren is een recht" en "de groeten met je boete", klinkt het tijdens de betoging.

De demonstranten komen onder meer uit Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Na het protest liepen de studenten door het centrum van Den Haag, onder andere langs het ministerie van Onderwijs.

Extra collegegeld

Het kabinet wil dat studenten 3.000 euro extra collegegeld per jaar gaan betalen als ze langer dan een jaar extra over hun studie doen. Volgens de Landelijke Studentenvakbond, die het protest organiseert, leidt dit tot een tweedeling tussen studenten met rijke ouders en studenten met armere ouders.

Kevin van Dijk, student bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht, voelt de impact al: "Ik zit in mijn zesde jaar door studiegerelateerde activiteiten, zoals de medezeggenschapsraad. Die boete zou voor mij onbetaalbaar zijn." Naast de boete is er ook onvrede over de dalende basisbeurs. Uit cijfers blijkt dat uitwonende studenten gemiddeld 6,6 procent aan koopkracht hebben verloren door stijgende huur- en levensonderhoudskosten. Veel studenten, zoals Kevin, zijn gedwongen naast hun studie te werken om rond te komen, wat hun studievertraging verder vergroot.

Steun

De studenten krijgen steun van hun universiteiten en hogescholen. Die vrezen dat meer studenten hun opleiding niet zullen afmaken als de maatregel doorgaat, of dat studenten helemaal niet meer aan een opleiding beginnen.

Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, sprak de demonstranten toe: "Als hbo's zijn we meestal niet de eersten die op de barricade staan, zijn we niet de eersten die zeggen: kom in actie. Vandaag zeggen we dat wel." Volgens Limmen hebben 20.000 studenten bezwaar aangetekend tegen de plannen. "Iedereen moet een weg hebben naar het hoger onderwijs. Nu en in de toekomst. Hou die weg open."

Op 14 november is er ook een demonstratie tegen de plannen van het kabinet voor het hoger onderwijs. Deze betoging vindt plaats in Utrecht.