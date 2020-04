LIVEBLOG | Het laatste coronanieuws van 23 april

De intelligente lockdown blijft tot eind mei grotendeels intact om verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. Basisscholen gaan deels weer open, maar grote evenementen en sportwedstrijden zijn tot zeker 1 september geschrapt. Volg in dit liveblog de laatste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 4054. In totaal zijn er tot nu toe 34.842 mensen in ons land positief getest op het virus. De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 10.021 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest). Er liggen op dit moment in totaal 1050 patiënten op de intensive care. Bekijk op deze kaart het aantal ziekenhuisopnames per gemeente.



Update 05:13 – Virus was er al veel eerder

Het coronavirus was al op 15 februari in Nederland, twaalf dagen voordat de eerste patiënt officieel positief werd getest. Zo waarde het virus lange tijd ongemerkt rond en kon het zijn verwoestende werk doen. Dat schrijft het AD op basis van conclusies van modellenmakers van het RIVM na het onderzoeken van de eerste Nederlandse coronapatiënten.

Op donderdag 27 februari werd bij een man uit het Brabantse Loon op Zand – formeel de eerste Nederlandse patiënt – het virus vastgesteld. Daarna gingen bij de regering, het RIVM en ziekenhuizen alle alarmbellen af. Maar in de weken daarvoor trok corona dus al door het land.

Telkens wordt nagegaan wanneer opgenomen patiënten voor het eerst ziek werden. “En dan zie je dus dat de eerste ziektedag van de eerste Nederlandse patiënten midden februari was”, zegt RIVM-woordvoerder Harald Wychgel.

Lees ook: 124 nieuwe ziekenhuisopnames, dodental loopt op tot 4.054

Er waren al meer feiten die wijzen op een vroegere introductie van het virus. Een 49-jarige vrouw uit het Brabantse Altena kwam op 21 februari op de intensive care van het ziekenhuis in Gorinchem terecht, al werd pas later een test afgenomen. Ze stelt al ‘weken’ daarvoor klachten te hebben gehad. En uit een peiling onder ziekenhuispersoneel in Brabant bleek dat bij zeven van de 86 besmette medewerkers de klachten ook al veel eerder begonnen, vanaf medio februari.

Update 00:47 – Bioscoop straks nog maar voor kwart gevuld

Bioscopen laten gemiddeld 70 tot 75 procent minder bezoekers in een zaal toe als ze na 20 mei weer open mogen. Dat staat in het conceptprotocol anderhalve meter dat bioscopen en filmhuizen bij de overheid hebben ingediend als gevolg van de coronacrisis, zo laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) aan BNR weten.

Het is een van de meest vergaande maatregel uit dat protocol. Bij grote zalen zoals in het Amsterdamse Tuschinski, met 735 stoelen, gaat een maximum gelden van 100 mensen.

Voorlopig blijven de bioscopen nog dicht, nu het kabinet de corona-maatregelen heeft verlengd. “Een enorme teleurstelling”, zegt directeur Gulian Nolthenius van NVBF. Niettemin hopen de bioscopen en filmhuizen vurig dat na 20 mei de filmzalen weer open mogen.

Behalve een maximum aan het aantal bezoekers mogen bioscoopbezoekers pas kort voor aanvang van de film de bioscoop binnen en moeten ze na afloop meteen weer weg. Films zullen ook niet meer tegelijk geprogrammeerd worden, om te voorkomen dat bezoekers uit verschillende zalen elkaar tegenkomen. Ook wordt er meer schoongemaakt nadat de zaal leeg is.