Rotterdam organiseert in 2021 alsnog het Eurovisiesongfestival. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor om ook volgend jaar gaststad van het vanwege het coronavirus uitgestelde muziekfestijn te zijn. De NPO, NOS en AVROTROS hebben nog meer tijd nodig om de financiën op orde te krijgen voordat er officieel groen licht kan worden gegeven.

Volg de laatste ontwikkelingen in de coronacrisis via ons liveblog

Het Rotterdamse college had de gemeenteraad gevraagd om 6,7 miljoen euro uit de algemene middelen beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit reeds gemaakte kosten, waaronder de aankleding van de stad en de huur en beveiliging van Ahoy, dat niet door de verzekering wordt gedekt en niet kan worden doorgeschoven naar volgend jaar. De gemeenteraad ging donderdag akkoord, een besluit waar cultuurwethouder Said Kasmi blij mee is.

“De EBU, de omroepen en Ahoy kunnen ervan op aan dat Rotterdam in 2021 alsnog gaststad is. Voor ons staat voorop dat we er een feest van en voor iedereen van kunnen maken. De afgelopen tijd is hard gewerkt en wat dat betreft staan we klaar om de 65e editie van het Eurovisiesongfestival in 2021 in onze stad te verwelkomen”, aldus Kasmi. Wel zegt hij alternatieve scenario’s te ontwikkelen voor het geval het coronavirus tegen die tijd de mogelijkheden nog steeds beperkt.

Vraagstukken

De organisatie van NPO, NOS en AVROTROS is nog volop in de afwikkeling van de geannuleerde editie. “Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de mogelijke organisatie van het Eurovisiesongfestival in 2021 in Rotterdam. Om hierover definitief uitsluitsel te kunnen geven moeten we eerst een aantal organisatorische, productionele en financiële vraagstukken beantwoorden. Daar wordt nu hard aan gewerkt”, laat een woordvoerder van de NPO weten.

Lees ook: Beslissing kabinet valt zwaar bij organisatie van Nijmeegse Vierdaagse: ‘Enorm naar toegeleefd’

“We begrijpen dat Nederland, Rotterdam, Ahoy, de deelnemende landen en natuurlijk de fans zo snel mogelijk willen weten of dat ook betekent dat het 65e Eurovisiesongfestival daadwerkelijk in Rotterdam zal plaatsvinden. Om het fundament voor een succesvolle organisatie van het festival in 2021 zorgvuldig te leggen, hebben we aan onze kant nog even tijd nodig. We hopen in mei uitsluitsel te geven.”

De NPO, NOS en AVROTROS zijn wel “bijzonder dankbaar en trots dat Rotterdam en Ahoy opnieuw volmondig ja zeggen tegen het opnieuw verwelkomen van het evenement”. De eerste belangrijke stap richting het songfestival van 2021 is gezet, aldus de woordvoerder.

Kaartjes voor de zorg

De Rotterdamse gemeenteraad nam donderdag ook een aantal moties aan. Een daarvan was het verzoek aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is om gratis songfestivalkaartjes te geven aan Rotterdamse zorgmedewerkers die direct betrokken waren bij de bestrijding van het coronavirus, of hen op een andere manier in het zonnetje te zetten rondom het songfestival.

Daarnaast moet het extra geld dat het verschoven songfestival kost zodanig worden ingezet dat meer Rotterdammers, en ondernemers in het bijzonder, mee kunnen profiteren van de financiële voordelen die het liedjesfestijn met zich mee zal brengen in 2021. De extra kosten voor Rotterdam bedragen 6,7 miljoen euro.

Lees ook: Komt er een drive-in-bioscoop in Olympisch Stadion Amsterdam?

Ook verzoekt de raad het stadsbestuur er bij de NOS op aan te dringen musici en andere artiesten een eerlijke beloning te betalen volgens de Fair Practice Code, een gedragscode binnen de culturele en creatieve sector. Eerder ontstond er ophef omdat musici vonden dat jonge aankomende talenten die zich aanmeldden voor het symfonische orkest voor de finale van het songfestival een te lage vergoeding zouden krijgen.

Nieuwe nummers

Het Eurovisiesongfestival zou van 12 tot en met 16 mei 2020 plaatsvinden in Rotterdam, maar de European Broadcasting Union (EBU) besloot het te verplaatsen naar volgend jaar. Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland ook voor de editie van 2021, maar hij en de andere kandidaten moeten wel nieuwe nummers insturen.

Een datum voor de nieuwe editie is nog niet genoemd. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om de tweede week van mei in 2021.

Foto/tekst: ANP