Kwart van de Nederlanders eet ongezonder sinds uitbreken coronacrisis

Een zakje chips, een stukje chocola of toch maar wat patat in de airfryer. Door de verveling van het thuiszitten eet een deel van Nederland sinds het uitbreken van de coronacrisis meer ongezond gemaksvoedsel. Uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder 3107 mensen blijkt dat 23 procent ongezonder eet.

35 procent van de panelleden geeft aan moeite te hebben met het volhouden van gezonde gewoontes in deze tijd. 64 procent geeft aan daar geen problemen mee te hebben. Sterker, sommige mensen kunnen nu juist gezonder leven. “Omdat er meer tijd is om gezond eten klaar te maken en nooit een snelle ongezonde hap hoef te nemen,” luidt een reactie.

‘Geniet van het leven’

Vergeleken met voor de coronamaatregelen eet 18 procent meer chips, 17 procent eet meer chocola, 15 procent eet meer snoep, en 14 procent van de mensen drinkt meer alcohol. Dat komt voor sommigen doordat ze het leven nu als ‘saai’ bestempelen, maar dat is niet voor iedereen het geval. Zo zegt een van de panelleden: “Het klinkt gek, maar nu in deze tijd geniet ik meer van het leven. Daar hoort af en toe ongezonde dingen ook bij. Nu zie je pas dat het leven zo voorbij kan zijn. Ik heb al een collega verloren door de corona. Dus geniet van het leven en ieder moet zelf weten hoe hij of zij het leven invult. Dus al die diëten en gezondheidsadviezen, de pot op met dat gelul. Ik weet zelf hoe ik mij voel en mijn grenzen zijn.”

Om gezond te blijven, is bewegen belangrijk. 70 procent van de respondenten geeft aan dat te doen, waaronder wandelen, thuisfitness, fietsen en hardlopen.

Wat vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.