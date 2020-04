Ook het vieren van verjaardagen gaat allemaal net even wat anders in de 1,5 meter samenleving, het ‘nieuwe normaal’. Maar de familie van mevrouw Truus van der Linde-Kleverwal doet er alsnog alles aan om haar 91ste verjaardag groots te vieren.

Oma Truus zit al enkele weken in isolatie in het woonzorgcentrum in Apeldoorn waar ze woont. Hoewel ze het moeilijk vindt om haar familie niet in het ‘echt’ te kunnen zien en spreken, houdt ze zich kranig en gaat het naar omstandigheden ‘buitengewoon goed’ met haar, vertelt zoon Jan van der Linde aan Hart van Nederland.

Draaiorgel voor de sfeer

Truus is een echt familiemens en bovendien dol op dansen en muziek, daarom heeft haar familie een draaiorgel geregeld en zo zal Truus’ 91ste verjaardag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Donderdagmiddag om 15.00 uur nam het verplegend personeel Truus mee naar buiten om een luchtje te scheppen. Eenmaal beneden werd Truus toegezongen door haar familie en geniet ze van de muziek van het draaiorgel.