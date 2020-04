Het RIVM meldt 137 nieuwe ziekenhuisopnames, dodental loopt op tot 4.177

De afgelopen 24 uur werden er 123 nieuwe doden door corona gemeld bij het RIVM. In hetzelfde tijdsbestek is het aantal ziekenhuisopnames gestegen met 137.

Het officiële dodental door het coronavirus is hiermee gestegen tot 4.177. Het aantal ziekenhuisopnames steeg tot boven de 10.000. Sinds het begin van de uitbraak, bijna twee maanden geleden, zijn 10.158 mensen opgenomen (geweest).

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg met 887 naar 35.729 Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

Bekijk in onderstaande grafiek het aantal intensive care-opnamen en overleden patiënten op de ic.

Vertraging in cijfers

Het RIVM benadrukt dat er een vertraging kan zitten tussen de dag waarop aan corona is overleden en dag waarop het het sterfgeval gemeld wordt. Ook is het werkelijke aantal besmettingen in Nederland hoger dan gemeld wordt, omdat niet iedereen die mogelijk besmet is getest wordt.