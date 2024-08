NTS blij met groeiend aantal orgaandonoren, maar waarschuwt voor misinformatie

Naomi Nathan, directeur van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS), is blij met de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op 1 januari van dit jaar hadden 10,6 miljoen volwassenen hun keuze ingevuld. In 2020, het jaar waarin de nieuwe donorwet inging, waren dat er nog 6,9 miljoen. Goed nieuws voor de stichting: "We zijn nog maar net begonnen met de nieuwe Donorwet."

Het aantal mensen dat toestemming voor orgaandonatie gaf, is sinds 2020 met een miljoen gegroeid naar precies 4,8 miljoen. "We zien een lichte stijging, dat is heel fijn, want er staan nog genoeg mensen op de lijst die wachten op een orgaan," vertelt Nathan verder.

De meeste mensen die zichzelf beschikbaar stellen voor orgaandonatie doen dat vooral om anderen te helpen als ze er zelf niet meer zijn. "Veel mensen kennen ook iemand in hun omgeving die op de wachtlijst staat of die geholpen is door een orgaan van een ander. Ze zien dan dat een transplantatie echt weer het leven van een persoon kan verbeteren en verrijken."

Bijna verdubbeling van aantal mensen dat geen toestemming geeft

De nieuwe cijfers laten ook zien dat het aantal mensen dat geen toestemming geeft sinds 2020 bijna is verdubbeld, van 2,3 miljoen toen naar 4,3 miljoen mensen dit jaar.

Zo wordt er soms gedacht dat de artsen minder goed hun best zouden doen om je te helpen als ze zien dat je een orgaandonor bent..." Naomi Nathan, directeur Nederlandse Transplantatie Stichting

Vooral mensen met een herkomst buiten Nederland registreren zich fors minder vaak als orgaandonor. Met name Marokkanen (96,1 procent), Turken (89,3 procent) en Surinamers (73,7 procent) geven geen toestemming voor orgaandonatie na hun dood.

Zo'n anderhalf miljoen mensen laat de keuze voor orgaandonatie aan de nabestaanden. Dat aantal is 2022 vrijwel niet veranderd.

Misverstanden en misinformatie

Een veelgehoord argument om geen toestemming te geven voor orgaandonatie is dat mensen hun lichaam volledig intact willen houden na hun dood. Of dat om religieuze of andere redenen is, wordt niet bijgehouden. "Daarnaast zien we ook vaak dat er aannames of misverstanden bestaan over orgaandonatie," legt Nathan verder uit. "Zo wordt er soms gedacht dat artsen minder goed hun best zouden doen om je te helpen als ze zien dat je een orgaandonor bent. Dat is natuurlijk absoluut niet waar."

Ook het achterstellen van mensen die zelf geen toestemming hebben gegeven voor donatie als ze een orgaan nodig hebben, gebeurt niet. Nathan snapt dat het sentiment er kan zijn bij mensen, maar benadrukt dat "Iemand die op 'nee' staat in het register, wel een orgaan mag ontvangen. Maar bij geven hoort ook ontvangen; het zou dus fijn zijn als je geeft, dat je dan ook ontvangt."

Hoop voor de toekomst

Nathan verwacht dat in de toekomst het aantal mensen dat geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie zal toenemen. Dat moet dan weer leiden tot minder sterfte op de wachtlijst en meer mensen die geholpen kunnen worden.

En er is nog best wat "We hopen dat wij met de juiste informatie en voorlichting nog meer mensen kunnen bereiken die dan zelf een weloverwogen keuze kunnen maken. Dat zou dan kunnen leiden tot een stijging van het aantal orgaandonoren."