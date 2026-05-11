Laatste evacuatievlucht met passagiers cruiseschip onderweg naar Nederland

Vandaag, 20:56

De evacuatie van het Nederlandse cruiseschip m/v Hondius is afgerond. Maandagavond vertrok ook het laatste vliegtuig met opvarenden vanaf het Canarische eiland Tenerife richting Eindhoven Airport.

Aan boord van die vlucht zitten Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Vanuit Eindhoven worden zij verder geëvacueerd naar hun eigen landen. Daarmee zijn alle passagiers en betrokkenen van boord gehaald van het cruiseschip waar het hantavirus uitbrak.

Bemanning

Eerder maandag vertrok al een andere vlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zaten daar 22 mensen aan boord, onder wie één Nederlander. Het ging vooral om bemanningsleden van het schip. Omdat het een medische vlucht betrof, was er extra ruimte aan boord zodat mensen afstand van elkaar konden houden.

De tweede evacuatievlucht wordt georganiseerd door Australië en landt eveneens op Eindhoven Airport. Zondag arriveerde daar al een toestel met 26 opvarenden van het cruiseschip.

Een deel van de bemanning blijft achter op de Hondius. Zij varen het schip naar de haven van Rotterdam, waar het volledig zal worden schoongemaakt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

