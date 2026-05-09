Cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife door naar Nederland

Het Nederlandse cruiseschip Hondius zal na aankomst op Tenerife zondag uiteindelijk doorvaren naar een Nederlandse haven, waar het schip zal worden gedesinfecteerd. De aan boord overleden en met het hantavirus besmette Duitse vrouw blijft tot die tijd op het schip, net als een deel van de bemanning. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid.

Verschillende landen sturen vliegtuigen naar het Spaanse eiland om hun landgenoten te kunnen evacueren en repatriëren, waaronder Nederland. Ook Frankrijk, Duitsland, België en Ierland sturen vliegtuigen. Voor de evacuatie van opvarenden uit andere EU-landen zet de Europese Unie nog eens twee vliegtuigen in. In samenspraak met Nederland wordt een noodplan gemaakt voor niet EU-passagiers. De VS en het Verenigd Koninkrijk hebben voor hun repatriëring ook vliegtuigen toegezegd.

Afgelopen donderdag heeft het Radboudumc de eerste mogelijk besmette opvarende van het cruiseschip Hondius opgenomen:

'Zeer complexe en delicate situatie'

De verwachte aankomst van het cruiseschip op Tenerife is tussen 05.00 en 07.00 uur Nederlandse tijd. Het is nu niet duidelijk hoe lang het schip daar blijft. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid blijft de repatriëring van passagiers een zeer complexe en delicate operatie. Tegelijk zijn de gezondheidsrisico's voor de lokale bevolking laag, verzekerde zij.

Passagiers die in Tenerife van boord gaan, mogen dat pas als hun repatriëringsvlucht klaarstaat. Het is toegestaan dat ze essentiële bagage meenemen. Spaanse passagiers gaan als eerste van het schip. Gezondheidsautoriteiten bepalen daarna de volgorde van andere reizigers.

Zeker zes besmettingen

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn er zes zekere besmettingen met het hantavirus. Drie mensen zijn overleden. Van enkele andere gevallen wordt besmetting vermoed.