Zorgminister Hermans: risico op verspreiding hantavirus klein in Nederland

Gisteren, 22:18

De kans dat het hantavirus voet aan de grond krijgt en zich verspreidt in Nederland is volgens zorgminister Sophie Hermans "heel klein", dat schrijft ze in een verklaring op X. "Wij houden de situatie zorgvuldig in de gaten", verzekert de VVD-bewindsvrouw.

Aan boord van het cruiseschip overleden inmiddels drie mensen aan het virus. Onder hen een Nederlands echtpaar van 69 jaar uit Friesland. Hermans zegt "intens" mee te leven met de nabestaanden en andere betrokkenen. Volgens haar wordt de situatie samen met Nederlandse en buitenlandse organisaties scherp in de gaten gehouden.

Hondius

Eerder deze week werden drie opvarenden voor de kust van Kaapverdië van het schip gehaald en naar Nederland gebracht. Twee bemanningsleden, een Brit en een Nederlander, liggen in Nederlandse ziekenhuizen. Een Duitse passagier is doorgereisd naar Düsseldorf.

De Hondius zelf is onderweg naar de Canarische Eilanden. Daar wordt het schip binnen enkele dagen verwacht. De schip zal daar niet aanmeren maar slechts voor anker gaan, zodat de passagiers met een andere boot naar het vliegveld worden gebracht. Nederland, Spanje en andere landen met staatburgers aan boord bereiden zich volgens Hermans voor op "het verder opvangen en begeleiden van de passagiers en de bemanning".

Opsporen mensen

De minister laat weten dat ook wordt gekeken naar mensen die mogelijk op andere manieren met het virus in aanraking zijn gekomen. Daarbij gaat het onder meer om personen die inmiddels van boord zijn gegaan, of die op andere manieren mogelijk in aanraking zijn gekomen met het virus.

In onder andere het Radboudumc ligt een patiënt die positief is getest op de Andesvariant van het hantavirus. In de onderstaande video legt Chantal Rovers, internist-infectioloog in het Radboudumc, uit hoe de patiënt wordt behandeld:

Internist-infectioloog Chantal Rovers (Radboudumc) over behandelen hantapatiënt

Een van de Nederlandse slachtoffers overleed in Johannesburg, nadat zij korte tijd aan boord had gezeten van een KLM-toestel waarmee zij naar Nederland had willen vliegen. Een stewardess die met haar in aanraking is geweest, is met milde klachten opgenomen in een ziekenhuis in Amsterdam. Er waren 388 mensen aan boord van dat vliegtuig.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

