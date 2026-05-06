Dit weten we nu over de dodelijke hantavirus-uitbraak

De uitbraak van het hantavirus op cruiseschip MV Hondius houdt gezondheidsautoriteiten wereldwijd bezig. Drie mensen zijn overleden, meerdere opvarenden zijn ziek en de WHO onderzoekt hoe het virus zich aan boord heeft kunnen verspreiden. Volgens onderzoekers lijkt een overleden Nederlands echtpaar uit Friesland de bron van de besmettingen aan boord. Dit is alles wat we tot nu toe weten.

In het kort Er zijn drie mensen overleden en meerdere mensen ziek.

Onder de dodelijke slachtoffers is een Nederlands echtpaar uit Friesland.

Bij drie mensen is het hantavirus vastgesteld : het overleden Nederlandse vrouwelijke slachtoffer, een zieke opvarende die in het ziekenhuis in Zurich ligt en een zieke opvarende die op de IC in Johannesburg ligt.

Het gaat daarbij om de Andesvariant van het virus: deze is overdraagbaar tussen mensen en heeft een incubatietijd van maximaal zestig dagen .

Het Nederlands echtpaar zou het virus hebben opgelopen op een tocht om vogels te spotten in Ushuaia in Argentinië, zeggen functionarissen die er onderzoek naar doen.

De overleden Nederlandse vrouw was kort aan boord op een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam . Ze mocht niet mee, want ze was te ziek.

Er zijn in totaal nog 10 Nederlanders aan boord van het schip.

Het stel zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens een tocht om vogels te spotten in de Argentijnse plaats Ushuaia, meldt persbureau AP. Ze zouden bij een stortplaats in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen, zeggen functionarissen die onderzoek doen naar de herkomst. Volgens de Argentijnse regering is dit het meest waarschijnlijke scenario.

Na deze reis ging het echtpaar op 1 april 2026 aan boord van de MV Hondius voor een reis van 35 dagen. Maar al na vijf dagen wordt de man ziek. Op 11 april overlijdt hij aan boord. De reis gaat daarna verder en op 24 april wordt zijn lichaam op Sint-Helena van boord gehaald. Ook zijn vrouw verlaat dan het schip.

Uitstapjes gaan gewoon door

Op dat moment was op het schip nog niet duidelijk dat de twee besmet waren met het hantavirus. Vermoedelijk werd gedacht aan een natuurlijke doodsoorzaak. Op beelden van een influencer die met de groep meereist, is te zien dat passagiers daarna nog uitstappen bij verschillende tussenstops. Het gaat om afgelegen eilanden als Ascension, Tristan da Cunha en Sint-Helena.

Inmiddels is de achtergebleven passagiers gevraagd op hun kamer te blijven en afstand van elkaar te houden.

Nederlandse vrouw met hantavirus zat kort in vliegtuig naar Amsterdam

Ondertussen probeert de Nederlandse vrouw terug te keren naar Nederland. Vanaf Sint-Helena reist ze met het vliegtuig naar Johannesburg in Zuid-Afrika, met het plan om vanaf daar door te vliegen naar Nederland. Die avond stapt ze in het KLM-vliegtuig naar Amsterdam, maar het gaat erg slecht met haar. Vanwege haar gezondheidstoestand besluit de crew haar niet mee te nemen.

Ze overlijdt een dag later, op 26 april, op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Johannesburg. Pas afgelopen maandag, op 4 mei, wordt duidelijk dat ook zij besmet was met het hantavirus.

De WHO liet deze week weten een onderzoek te starten naar alle passagiers en crewleden die samen met haar op de vlucht van Sint-Helena naar Johannesburg zaten. Ook passagiers die in het KLM-vliegtuig van Johannesburg naar Amsterdam zaten, worden geïnformeerd. Wie klachten krijgt, moet contact opnemen met de GGD of huisarts.

Andesvariant: wat is het?

De gezondheidsautoriteiten melden dat drie opvarenden van cruiseschip Hondius bij wie het virus is vastgesteld, de zogeheten Andesvariant hebben opgelopen. Dit is de variant van het hantavirus die van mens op mens kan worden overgedragen.

De variant veroorzaakt ernstige klachten, zoals hoge koorts, ademhalingsproblemen, ernstige longproblemen en hartfalen. Volgens de WHO hebben de besmettingen waarschijnlijk tussen mensen aan boord plaatsgevonden.

De tijd tussen besmetting en ziekte kan volgens het RIVM variëren van enkele dagen tot zestig dagen. Meestal duurt dit twee tot vier weken.

1 april 2026: Het schip met daarop 147 mensen (88 passagiers en 59 crewleden) vertrekt vanuit Ushuaia in Argentinië. 6 april 2026: De Nederlandse man krijgt last van ziekteverschijnselen als koorts, hoofdpijn en diarree. 11 april 2026: De Nederlandse man krijgt last van ademhalingsproblemen. Hij overleed dezelfde dag. 24 april 2026: Het lichaam van de Nederlandse man wordt op Sint-Helena van boord gehaald. Zijn vrouw verlaat het schip met maag- en darmklachten. Op het schip wordt die dag ook een derde persoon ziek: hij heeft koorts, kortademigheid en tekenen van een longontsteking. 25 april 2026: De Nederlandse vrouw vertrekt vanaf Sint-Helena met het vliegtuig naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Tijdens de vlucht verslechtert haar situatie. In de avond stapt ze in het KLM-vliegtuig naar Amsterdam. Maar ze is zo ziek, dat de crew besluit om haar niet mee te nemen. 26 april 2026: De Nederlandse vrouw overlijdt op de spoedeisende hulp. Ook met de derde persoon gaat het slecht. 27 april 2026: De derde zieke op het schip wordt medisch geëvacueerd van Ascension naar Zuid-Afrika. Daar gaat hij naar de intensive care. 28 april 2026: Een vierde passagier wordt ziek. Ze heeft last van koorts en voelt zich niet goed. 2 mei 2026: De vierde passagier overlijdt na tekenen van een longonsteking. Bij de derde zieke, die op de IC in Johannesburg ligt, wordt het hantavirus vastgesteld. 4 mei 2026: Na autopsie blijkt dat de overleden Nederlandse vrouw ook besmet was met het hantavirus. 6 mei 2026: Twee andere opvarenden uit Zwitserland blijken eind april ook de cruise te hebben verlaten op Sint-Helena. De man ligt in het ziekenhuis, en er het hantavirus is ook bij hem vastgesteld. Zijn vrouw heeft vooralsnog nergens last van. Bron: World Health Organization (WHO)

Nederlandse ziekenhuizen schieten te hulp

Drie zieken aan boord van het schip zijn met vliegtuigen geëvacueerd. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op de komst van mogelijk besmette opvarenden.

Bij het LUMC in Leiden wordt één patiënt opgevangen. Wie dat is, is nog onbekend. De behandeling vindt plaats in strikte isolatie, meldt het ziekenhuis.

Van twee geëvacueerde personen is zeker dat zij ziek zijn en "acute symptomen" vertonen. De derde heeft "een nauwe band met de gast die op 2 mei 2026 aan boord van de Hondius is overleden", meldde rederij Oceanwide in een verklaring.

Wat gebeurt er met de achtergebleven passagiers op het schip?

Daarover ontstond veel onduidelijkheid. Het schip ligt sinds zondag voor de kust van Kaapverdië. Dat land weigerde het schip te laten aanmeren, omdat het "niet in staat is deze operatie uit te voeren", zei het Spaanse ministerie.

Op verzoek van de WHO werd besloten dat Spanje het schip opvangt op de Canarische Eilanden. Hoewel de president van de Canarische Eilanden zich daar fel tegen uitsprak, gebeurt het na overleg in het Spaanse kabinet toch.

De Hondius wil zaterdag aanmeren op Tenerife. Op het schip zijn nu nog 146 opvarenden van 23 verschillende nationaliteiten aanwezig, onder wie ook het lichaam van een overleden Duitse burger.

Daarna worden de opvarenden zonder symptomen teruggebracht naar hun thuisland. Volgens de Spaanse minister bepalen de 22 betrokken landen zelf wat er gebeurt met hun inwoners na terugkeer.

De Nederlandse rederij Oceanwide geeft regelmatig updates over de situatie.

Is dit het begin van een nieuwe pandemie?

Volgens WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus lijkt de dodelijke uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius niet op het begin van de coronapandemie. De WHO meldde woensdag dat het risico voor de volksgezondheid op dit moment laag blijft.

De organisatie zegt de gezondheid van passagiers en bemanningsleden nauwlettend in de gaten te houden.