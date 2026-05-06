LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus

Een patiënt van het cruiseschip MV Hondius die mogelijk is besmet met het hantavirus zal worden opgevangen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Wanneer de patiënt in Nederland aankomt en wordt overgebracht naar het LUMC is nog niet exact bekend, meldt het ziekenhuis op de website.

Drie opvarenden van het cruiseschip Hondius, dat voor de kust van Kaapverdië ligt, zijn van het schip afgehaald. Zij zijn inmiddels met twee vliegtuigen onderweg naar Nederland en komen naar verwachting woensdagavond aan. Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse (65). De Nederlander en Brit zijn bemanningsleden die symptomen hebben van een hantavirusbesmetting. De Duitse is nauw verwant aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed. Zij wordt door de Duitse brandweer van Nederland naar het Düsseldorfse academische ziekenhuis UKD gebracht.

Welke patiënt in Leiden wordt opgevangen, is onbekend. De behandeling zal plaatsvinden in strikte isolatie, meldt het LUMC.