Eerste evacuatievluchten met hantaviruspatiënten onderweg naar Nederland

Zorg

Vandaag, 14:13

Vanaf Kaapverdië zijn de eerste medische evacuatievluchten vertrokken, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Met twee vliegtuigen worden drie opvarenden van het cruiseschip MV Hondius naar Nederland overgebracht. Het gaat om een Nederlander (41), een Brit (56) en een Duitse (65).

De Nederlander en Brit zijn bemanningsleden die symptomen hebben van het hantavirus. De Duitse is nauw verwant aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed.

Nederlands ziekenhuis

Het drietal wordt na aankomst volgens Buitenlandse Zaken "direct overgebracht naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa". Naar welk ziekenhuis de Nederlandse patiënt wordt gebracht, zal niet worden bekendgemaakt, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

In totaal zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie acht gevallen bekend, waarvan drie zijn bevestigd als besmet met het hantavirus. Drie passagiers zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar (beiden 69) uit Friesland.

Aan boord besmet

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat er momenteel vanuit dat besmettingen tussen mensen aan boord hebben plaatsgevonden. Volgens viroloog Ab Osterhaus kunnen de omstandigheden op het schip daarbij een rol hebben gespeeld.

Door ANP

