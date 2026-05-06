Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Overleden Nederlander met hantavirus zat kort in vliegtuig naar Amsterdam

Zorg

Vandaag, 17:25

Link gekopieerd

Een Nederlandse passagier die later overleed aan het hantavirus, is korte tijd aan boord geweest van een KLM-vliegtuig in Johannesburg. Het ging om vlucht KL592 naar Amsterdam, die op 25 april om 23.15 uur lokale tijd vertrok.

Volgens KLM werd de maatschappij dinsdagavond door het RIVM geïnformeerd. De toestand van de passagier was op dat moment zo slecht dat de crew besloot diegene niet mee te nemen op de vlucht. Nadat de passagier van boord was gehaald, vertrok het vliegtuig alsnog naar Nederland.

Uit voorzorg informeert de GGD de passagiers die aan boord waren van vlucht KL592. Mensen met klachten of zorgen krijgen het advies contact op te nemen met hun huisarts of met de GGD in hun woonplaats.

KLM zegt nauw samen te werken met het RIVM en de GGD. "KLM leeft mee met de nabestaanden en wenst hen veel sterkte", laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Uitbraak op cruiseschip

De vrouw was een van de opvarenden van het cruiseschip Hondius. De volgende dag overleed ze op de spoedeisende hulp in Johannesburg. Haar man overleed een paar dagen eerder op het schip.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
Eerste evacuatievluchten met hantaviruspatiënten onderweg naar Nederland
Eerste evacuatievluchten met hantaviruspatiënten onderweg naar Nederland
Viroloog over Andesvariant Hantavirus: 'Besmetting van mens naar mens klein'
Viroloog over Andesvariant Hantavirus: 'Besmetting van mens naar mens klein'
Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op mogelijke komst hantaviruspatiënten
Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich voor op mogelijke komst hantaviruspatiënten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.