Overleden Nederlander met hantavirus zat kort in vliegtuig naar Amsterdam

Een Nederlandse passagier die later overleed aan het hantavirus, is korte tijd aan boord geweest van een KLM-vliegtuig in Johannesburg. Het ging om vlucht KL592 naar Amsterdam, die op 25 april om 23.15 uur lokale tijd vertrok.

Volgens KLM werd de maatschappij dinsdagavond door het RIVM geïnformeerd. De toestand van de passagier was op dat moment zo slecht dat de crew besloot diegene niet mee te nemen op de vlucht. Nadat de passagier van boord was gehaald, vertrok het vliegtuig alsnog naar Nederland.

Uit voorzorg informeert de GGD de passagiers die aan boord waren van vlucht KL592. Mensen met klachten of zorgen krijgen het advies contact op te nemen met hun huisarts of met de GGD in hun woonplaats.

KLM zegt nauw samen te werken met het RIVM en de GGD. "KLM leeft mee met de nabestaanden en wenst hen veel sterkte", laat de luchtvaartmaatschappij weten.

Uitbraak op cruiseschip

De vrouw was een van de opvarenden van het cruiseschip Hondius. De volgende dag overleed ze op de spoedeisende hulp in Johannesburg. Haar man overleed een paar dagen eerder op het schip.