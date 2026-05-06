LIVE | Hulpdiensten na evacuatievlucht cruiseschip aangekomen bij LUMC

De eerste medische evacuatievlucht met opvarenden van cruiseschip MV Hondius is woensdagavond geland op Schiphol. Inmiddels zijn drie opvarenden overleden en onderzoeken gezondheidsautoriteiten hoe het virus zich aan boord van het schip heeft kunnen verspreiden. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de uitbraak.

Woensdag 06 mei 21.15 uur - Hulpdiensten aangekomen bij LUMC

De ambulances die eerder woensdagavond van Schiphol waren vertrokken, zijn aangekomen bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Woensdag 06 mei 19.50 uur - Eerste medische evacuatievlucht uit Kaapverdië

De eerste medische evacuatievlucht vanuit het Kaapverdische Praia is woensdagavond rond 19.50 uur geland op Schiphol. Wie precies aan boord waren van het toestel is niet bekend. In totaal zijn woensdag drie opvarenden van het cruiseschip MV Hondius met twee vluchten naar Nederland vertrokken, waarvan dit er een was. Het andere toestel wordt later op Schiphol verwacht.

Aan boord van de twee vluchten zijn twee bemanningsleden met symptomen van het hantavirus, een Nederlander (41) en een Brit (56), en een Duitse (65) die nauw verwant is aan een passagier die begin deze maand op het schip overleed.