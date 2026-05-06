Tientallen reizigers verlieten cruiseschip waar hantavirus uitbrak al eerder

Gisteren, 22:44
Ongeveer veertig mensen zijn op Sint-Helena van boord gegaan van het cruiseschip dat in verband wordt gebracht met meerdere besmettingen met het hantavirus. Dat blijkt woensdag uit een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Tot nu toe was alleen bekend dat vier mensen het schip hadden verlaten, maar die groep blijkt dus veel groter.
Een Nederlandse vrouw verliet op 24 april het schip, nadat haar man eerder tijdens de reis was overleden. Het Friese echtpaar zou het virus hebben opgelopen tijdens een excursie om vogels te spotten in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië. De man kreeg begin april klachten als koorts, hoofdpijn en diarree. Op 11 april verslechterde zijn toestand snel en overleed hij aan boord. Zijn lichaam werd later op Sint-Helena van het schip gehaald.
Ook zijn vrouw verliet daar het schip. Zij vloog naar Johannesburg en stapte daar aan boord van een KLM-vlucht naar Amsterdam. De bemanning besloot haar uiteindelijk niet mee te laten vliegen, omdat ze te ziek was. Een dag later overleed ze op de spoedeisende hulp. Later bleek dat zij besmet was met de Andesvariant van het hantavirus, een zeldzame variant die overdraagbaar is van mens op mens.
Woensdag werd duidelijk dat het Nederlandse stel niet de enigen waren die de cruise voortijdig verlieten. "Daarnaast zijn ook ongeveer 40 andere personen op Sint-Helena van boord gegaan", schrijven de ministers. Onder hen was ook een Zwitsers echtpaar dat eind april terugkeerde naar Zwitserland.
De Zwitserse man meldde zich na terugkomst ziek bij zijn huisarts en werd opgenomen in het ziekenhuis. Bij hem is inmiddels ook het hantavirus vastgesteld, meldt de Zwitserse overheid. Zijn vrouw heeft vooralsnog geen klachten en blijft uit voorzorg uit de buurt van anderen. Hoe de man eraan toe is, is niet bekendgemaakt.
Intussen voeren de Britse gezondheidsautoriteiten samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bron- en contactonderzoek uit onder de overige reizigers. Op dit moment zijn nog tien Nederlanders aan boord van het schip.
1 april 2026: Het schip met daarop 147 mensen (88 passagiers en 59 crewleden) vertrekt vanuit Ushuaia in Argentinië.
6 april 2026: De Nederlandse man krijgt last van ziekteverschijnselen als koorts, hoofdpijn en diarree.
11 april 2026: De Nederlandse man krijgt last van ademhalingsproblemen. Hij overleed dezelfde dag.
24 april 2026: Het lichaam van de Nederlandse man wordt op Sint-Helena van boord gehaald. Zijn vrouw verlaat het schip met maag- en darmklachten. Op het schip wordt die dag ook een derde persoon ziek: hij heeft koorts, kortademigheid en tekenen van een longontsteking.
25 april 2026: De Nederlandse vrouw vertrekt vanaf Sint-Helena met het vliegtuig naar Johannesburg in Zuid-Afrika. Tijdens de vlucht verslechtert haar situatie. In de avond stapt ze in het KLM-vliegtuig naar Amsterdam. Maar ze is zo ziek, dat de crew besluit om haar niet mee te nemen.
26 april 2026: De Nederlandse vrouw overlijdt op de spoedeisende hulp. Ook met de derde persoon gaat het slecht.
27 april 2026: De derde zieke op het schip wordt medisch geëvacueerd van Ascension naar Zuid-Afrika. Daar gaat hij naar de intensive care.
28 april 2026: Een vierde passagier wordt ziek. Ze heeft last van koorts en voelt zich niet goed.
2 mei 2026: De vierde passagier overlijdt na tekenen van een longonsteking. Bij de derde zieke, die op de IC in Johannesburg ligt, wordt het hantavirus vastgesteld.
4 mei 2026: Na autopsie blijkt dat de overleden Nederlandse vrouw ook besmet was met het hantavirus.
6 mei 2026: Twee andere opvarenden uit Zwitserland blijken eind april ook de cruise te hebben verlaten op Sint-Helena. De man ligt in het ziekenhuis, en er het hantavirus is ook bij hem vastgesteld. Zijn vrouw heeft vooralsnog nergens last van.
Bron: World Health Organization (WHO)