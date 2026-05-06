Tientallen reizigers verlieten cruiseschip waar hantavirus uitbrak al eerder

Ongeveer veertig mensen zijn op Sint-Helena van boord gegaan van het cruiseschip dat in verband wordt gebracht met meerdere besmettingen met het hantavirus. Dat blijkt woensdag uit een brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Tot nu toe was alleen bekend dat vier mensen het schip hadden verlaten, maar die groep blijkt dus veel groter.

Een Nederlandse vrouw verliet op 24 april het schip, nadat haar man eerder tijdens de reis was overleden. Het Friese echtpaar zou het virus hebben opgelopen tijdens een excursie om vogels te spotten in Ushuaia, in het zuiden van Argentinië. De man kreeg begin april klachten als koorts, hoofdpijn en diarree. Op 11 april verslechterde zijn toestand snel en overleed hij aan boord. Zijn lichaam werd later op Sint-Helena van het schip gehaald.

Ook zijn vrouw verliet daar het schip. Zij vloog naar Johannesburg en stapte daar aan boord van een KLM-vlucht naar Amsterdam. De bemanning besloot haar uiteindelijk niet mee te laten vliegen, omdat ze te ziek was. Een dag later overleed ze op de spoedeisende hulp. Later bleek dat zij besmet was met de Andesvariant van het hantavirus, een zeldzame variant die overdraagbaar is van mens op mens.

Zwitsers echtpaar

Woensdag werd duidelijk dat het Nederlandse stel niet de enigen waren die de cruise voortijdig verlieten. "Daarnaast zijn ook ongeveer 40 andere personen op Sint-Helena van boord gegaan", schrijven de ministers. Onder hen was ook een Zwitsers echtpaar dat eind april terugkeerde naar Zwitserland.

De Zwitserse man meldde zich na terugkomst ziek bij zijn huisarts en werd opgenomen in het ziekenhuis. Bij hem is inmiddels ook het hantavirus vastgesteld, meldt de Zwitserse overheid. Zijn vrouw heeft vooralsnog geen klachten en blijft uit voorzorg uit de buurt van anderen. Hoe de man eraan toe is, is niet bekendgemaakt.

Intussen voeren de Britse gezondheidsautoriteiten samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bron- en contactonderzoek uit onder de overige reizigers. Op dit moment zijn nog tien Nederlanders aan boord van het schip.