Zes weken binnen en dagelijkse controle: zo ziet de Hondius-quarantaine eruit

26 opvarenden van cruiseschip Hondius zijn zondagavond geland op Eindhoven Airport. Voor de Nederlandse passagiers begint nu een strenge maatregel: zes weken thuisquarantaine vanwege het gevaarlijke Andesvirus. Hoe ziet zo'n lange quarantaine er eigenlijk uit en is dat wel te handhaven?

De opvarenden worden de komende weken intensief gevolgd, vertelt Yvonne van Duijnhoven, directeur publieke gezondheid van de GGD, tegen Hart van Nederland. "Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd twee keer hun temperatuur op te meten", zegt ze. "Dat moeten ze actief doorgeven aan de GGD."

Dagelijks contact met de GGD

De quarantaineperiode duurt 42 dagen en ging officieel in op 6 mei, het moment waarop patiënten met het Andesvirus het schip verlieten. De opvarenden hebben direct bij aankomst op de luchthaven instructies meegekregen over wat ze moeten doen als ze klachten krijgen.

De GGD belt dagelijks met de mensen in quarantaine. "Wij vragen hoe het met ze gaat en letten op klachten zoals koorts, misselijkheid en hoofdpijn", zegt Van Duijnhoven. Bij verdenking van besmetting wordt iemand direct opgehaald met een ambulance en naar een speciaal aangewezen ziekenhuis gebracht.

"Dan kijken we of het om het hantavirus gaat. Als dat niet zo is, kan iemand weer terug naar huis. Is het wel zo, dan blijft die persoon in isolatie en wordt die goed begeleid."

Alleen wandelen met mondkapje

Tijdens de quarantaine moeten mensen thuisblijven. Alleen een korte wandeling buiten is toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden van anderen en een mond-neusmasker wordt gedragen.

Ook thuis gelden regels. "Het is eigenlijk hetzelfde idee als corona", zegt Van Duijnhoven. "Je houdt afstand, let goed op handhygiëne en probeert zo min mogelijk contact met huisgenoten te hebben." Vooral mensen die niet op het schip zaten, moeten contact zoveel mogelijk vermijden.

Het vliegtuig landde zondagavond in Eindhoven:

0:43 Vliegtuig met opvarenden Hondius landt op vliegveld Eindhoven

Het Andesvirus is volgens experts veel minder besmettelijk dan corona, maar kan in zeldzame gevallen wel van mens op mens overgaan bij langdurig en intensief contact.

'We gaan uit van vertrouwen'

Toch klinkt de vraag al snel: houden mensen dit zes weken vol? Volgens de GGD wel. "Onze ervaring is dat mensen niet denken: ik ga me er niet aan houden", zegt Van Duijnhoven. "Mensen weten dat dit een ernstige infectieziekte is. Ze willen anderen niet besmetten met het risico dat iemand eraan overlijdt."

Er wordt niet actief toezicht gehouden bij woningen. "We gaan uit van vertrouwen. We hebben veel contact. Als het nodig is kunnen we maatregelen altijd nog afdwingen", aldus Van Duijnhoven.

Dat de quarantaine zo lang duurt, heeft alles te maken met de incubatietijd van het virus. Klachten kunnen volgens de GGD pas na twee tot vier weken ontstaan, maar soms zelfs pas na zes weken. "Om geen risico te nemen, houden we daarom die zes weken aan."