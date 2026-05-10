Medische check en quarantaine: zo verloopt terugkeer van Hondius-passagiers

Vandaag, 07:07

De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen. Het door hantavirus getroffen schip kwam zondag vroeg in de ochtend aan in de haven van Granadilla op Tenerife, waar het voor anker ging.

De eerste mensen die het vaartuig mochten verlaten, waren Spanjaarden. De opvarenden worden met bootjes van boord gehaald en daarna per bus naar het vliegveld gebracht. De eerste bussen zijn inmiddels vertrokken. Het Spaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat alle Spaanse opvarenden het schip hebben verlaten en onderweg zijn naar het vliegveld.

De groep die na de Spanjaarden de Hondius mag verlaten, bestaat uit Nederlanders en anderen die naar Nederland gaan. Op de vlucht naar Eindhoven gaan ook Duitsers, Belgen en Grieken mee.

Medische check

Voor de vlucht ondergaan de passagiers een medische check. Op de Hondius zaten circa 150 opvarenden, van wie niemand klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het hantavirus. Ook nog aan boord is het lichaam van een opvarende die overleed aan het virus. Dat zal meevaren tot aan Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt. Die reis zal zo'n vijf dagen in beslag nemen, meldde rederij Oceanwide zaterdagavond.

De Nederlandse opvarenden moeten na thuiskomst zes weken in thuisquarantaine.

De Hondius lag eerst voor de kust van Kaapverdië, maar mocht daar van de Kaapverdische autoriteiten om veiligheidsredenen niet aanmeren. Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was Spanje daar wel toe bereid. Het eilandbestuur van de Spaanse Canarische Eilanden was daar geenszins blij mee, onder meer vanwege de vermeende gebrekkige communicatie door het ministerie in Madrid.

Door ANP

