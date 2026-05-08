Zes weken quarantaine voor Nederlanders na hantavirus op cruiseschip

Gisteren, 20:30

Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius moeten na hun terugkeer zes weken in thuisquarantaine. Dat schrijft minister Sophie Hermans van Volksgezondheid vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De quarantainemaatregel wordt genomen op advies van gezondheidsinstituut RIVM. Om dat mogelijk te maken wordt de zogenoemde Andesvariant van het hantavirus toegevoegd aan de groep A2 van infectieziekten, waarvoor een meldplicht bij de GGD geldt.

Reisblogger Jake Rosmarin vertelde eerder emotioneel hoe het aan boord is, zoals je in bovenstaande video ziet.

Voor een A1-aanwijzing - zoals bij het coronavirus - komt de ziekte niet in aanmerking, omdat het volgens het RIVM onwaarschijnlijk is dat die tot een pandemie leidt.

Mensen worden tijdens hun quarantaineperiode gevolgd en ondersteund door de GGD in hun woonplaats. Bij vermoeden van ziekte worden zij doorverwezen naar een academisch ziekenhuis.

Ernstig verloop

Reden om dit Andesvirus in een hogere categorie in te schalen, is het ernstige verloop van de ziekte. In Zuid-Amerikaanse landen overleeft tussen de 30 en 50 procent van de gevallen een besmetting niet.

Op het schip zijn eerder drie mensen, waaronder twee Nederlanders, overleden nadat het hantavirus uitbrak. Volgens minister Hermans zijn er op dit moment geen mensen met symptomen van het hantavirus aan boord van het cruiseschip.

Net als premier Rob Jetten tijdens zijn wekelijkse persconferentie benadrukt ook Hermans dat de kans om het hantavirus op te lopen "heel klein" is. Alleen bij langdurig en nauw contact verspreidt het virus zich van mens op mens. "Daarmee is het een heel ander virus dan het coronavirus, waar de besmettelijkheid vele malen hoger is."

Andere nationaliteiten in Nederland

Omdat de Hondius onder Nederlandse vlag vaart, is het mogelijk dat ook opvarenden met andere nationaliteiten tijdelijk in Nederland worden opgevangen. Ook deze mensen gaan zes weken in quarantaine. "Het RIVM geeft aan dat een dergelijke opvang te realiseren is", schrijft Hermans.

Het schip Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische Eilanden. Aan boord bevinden zich ongeveer 150 passagiers en bemanningsleden.

Door ANP

