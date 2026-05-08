Plan voor opvang Nederlandse opvarenden Hondius tegen maandag af

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt "tegen maandag" een gepast plan te hebben voor de ontvangst van de tien Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Volgens de planning komen zij dit weekend aan bij Tenerife en dus is er volgens het RIVM nog genoeg tijd om het plan af te werken.

"Natuurlijk ligt er wel al wat, maar het plan is nog niet af", zegt de woordvoerder infectieziektebestrijding van het RIVM. Volgens de organisatie moet er met "veel factoren" rekening worden gehouden. "Daarvoor hebben we ook de tijd. De passagiers komen dit weekend aan bij de Canarische Eilanden en worden hoogstens maandag in Nederland opgevangen." Zodra de passagiers in Nederland zijn, is het RIVM aan zet. "We bekijken de situatie en zijn heel hard aan het werk."

Terugreis

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over de terugreis van de opvarenden. Ook dat deelt nog geen plan hiervoor te hebben en zal eerst betrokkenen inlichten.

De Hondius wordt dus op zondag verwacht op Tenerife. Daarna worden de passagiers naar een vliegveld gebracht. Volgens Spaanse Media geeft de regionale leider Fernando Clavijo aan dat het cruiseschip meteen moet doorvaren naar Nederland "als de laatste passagier van boord is". Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep.

45 dagen isolatie

GGD Kennemerland laat aan Hart van Nederland weten dat alle mensen in de rijen rondom de besmette vrouw (69), die later overleed, een mail van de GGD en een brief van het RIVM hebben gekregen. "Het contactonderzoek loopt", aldus de GGD.

De Britse overheid heeft een gedetailleerd plan bekendgemaakt voor de terugkeer van de ruim twintig Britten aan boord. "Passagiers en bemanningsleden die geen symptomen van het hantavirus vertonen, worden door medewerkers van de Britse regering naar een luchthaven begeleid en krijgen een gratis vlucht terug naar het Verenigd Koninkrijk."

Op de chartervlucht gelden strenge veiligheidsmaatregelen en bij terugkeer moeten de Britten 45 dagen in isolatie. Daarbij staan ze ook onder toezicht.