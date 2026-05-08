KLM-stewardess negatief getest op hantavirus

Zorg

Vandaag, 08:50

De KLM-stewardess uit Haarlem die in isolatie moest na contact met een hantavirus-patiënt is negatief getest op het virus. Dat laat het Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag weten.

De stewardess kwam in Johannesburg in contact met een 69-jarige Nederlandse vrouw en was een van de personen die intensief contact met haar had. De Nederlandse vrouw overleed op 26 april in Zuid-Afrika aan het hantavirus. Een dag eerder was ze korte tijd aan boord van een KLM-vliegtuig dat vanuit Johannesburg naar Amsterdam zou vertrekken.

Dit weten we nu over de dodelijke hantavirus-uitbraak

Donderdagochtend landde een twee evacuatievlucht in Nederland. Dat zie je in de video bovenaan.

Volgens KLM besloot de crew de vrouw niet mee te nemen op de vlucht vanwege haar gezondheidstoestand. Het toestel vertrok daarna alsnog naar Nederland. Passagiers van de vlucht worden volgens de GGD zo snel mogelijk geïnformeerd.

Door ANP

KLM-stewardess in isolatie na contact met hantavirus-patiënt
KLM-stewardess in isolatie na contact met hantavirus-patiënt

