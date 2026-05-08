KLM-stewardess negatief getest op hantavirus

De KLM-stewardess uit Haarlem die in isolatie moest na contact met een hantavirus-patiënt is negatief getest op het virus. Dat laat het Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag weten.

De stewardess kwam in Johannesburg in contact met een 69-jarige Nederlandse vrouw en was een van de personen die intensief contact met haar had. De Nederlandse vrouw overleed op 26 april in Zuid-Afrika aan het hantavirus. Een dag eerder was ze korte tijd aan boord van een KLM-vliegtuig dat vanuit Johannesburg naar Amsterdam zou vertrekken.

Donderdagochtend landde een twee evacuatievlucht in Nederland.

Volgens KLM besloot de crew de vrouw niet mee te nemen op de vlucht vanwege haar gezondheidstoestand. Het toestel vertrok daarna alsnog naar Nederland. Passagiers van de vlucht worden volgens de GGD zo snel mogelijk geïnformeerd.