KLM-stewardess in isolatie na contact met hantavirus-patiënt

Zorg

Vandaag, 09:57

Een KLM-stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC vanwege een mogelijke besmetting met het hantavirus. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid na berichtgeving van RTL Nieuws. De vrouw heeft milde klachten en ligt in isolatie. Ze wordt getest op het virus.

De stewardess kwam in Johannesburg in contact met een 69-jarige Nederlandse vrouw. Die vrouw overleed op 26 april in Zuid-Afrika aan het hantavirus. Een dag eerder was ze korte tijd aan boord van een KLM-vliegtuig dat vanuit Johannesburg naar Amsterdam zou vertrekken.

Donderdagochtend landde een twee evacuatievlucht in Nederland. Dat zie je in de video bovenaan.

Vrouw niet mee op vlucht

Volgens KLM besloot de crew de vrouw niet mee te nemen op de vlucht vanwege haar gezondheidstoestand. Het toestel vertrok daarna alsnog naar Nederland. Passagiers van de vlucht worden volgens de GGD zo snel mogelijk geïnformeerd.

Het RIVM meldt dat de tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen kan verschillen van enkele dagen tot ongeveer zestig dagen. Meestal ontstaan klachten binnen twee tot vier weken.

Door Redactie Hart van Nederland

