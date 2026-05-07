Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tweede evacuatievlucht met zieke opvarende Hondius onderweg naar Nederland

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 09:16

Link gekopieerd

Het tweede medische evacuatievliegtuig met een zieke aan boord van cruiseschip Hondius is onderweg naar Nederland. Het toestel strandde woensdag op de Canarische Eilanden door technische problemen, melden Spaanse media.

Volgens de Spaanse publieke omroep RTVE zal het vliegtuig rond 09.00 uur in Nederland landen. Aan boord van het toestel is een 56-jarig bemanningslid uit het Verenigd Koninkrijk of een 41-jarig Nederlands bemanningslid. Hij heeft symptomen van het hantavirus.

Het eerste evacuatievliegtuig landde woensdagavond op Schiphol met in elk geval een Duitse (65) aan boord. De Duitse was nauw verwant aan een passagier van de Hondius die eerder is overleden. Van de tweede passagier die naar het ziekenhuis in Leiden is gebracht, is de nationaliteit niet bekendgemaakt.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Nog tien Nederlanders aan boord

De Hondius vertrok woensdag om 19.15 uur voor de kust van Kaapverdië richting Tenerife, meldt de cruisemaatschappij. De overtocht duurt ongeveer drie dagen. Op het Spaanse eiland gaan de overige opvarenden van boord, onder wie tien Nederlanders.

Op het schip zijn inmiddels twee epidemiologen aanwezig die onderzoek doen naar de besmettingen. Ook zijn twee medisch specialisten van het UMC Amsterdam en het Centraal Militair Hospitaal/UMCU naar het schip gestuurd. Zij moeten volgens Buitenlandse Zaken "op het schip ondersteuning bieden om optimale medische zorg te verlenen tijdens de overtocht".

Door ANP

Lees ook

LIVE | Hulpdiensten na evacuatievlucht cruiseschip aangekomen bij LUMC
LIVE | Hulpdiensten na evacuatievlucht cruiseschip aangekomen bij LUMC
Dit weten we nu over de dodelijke hantavirus-uitbraak
Dit weten we nu over de dodelijke hantavirus-uitbraak
Overleden Nederlander met hantavirus zat kort in vliegtuig naar Amsterdam
Overleden Nederlander met hantavirus zat kort in vliegtuig naar Amsterdam
LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
LUMC vangt patiënt op die mogelijk besmet is met het hantavirus
Eerste evacuatievluchten met hantaviruspatiënten onderweg naar Nederland
Eerste evacuatievluchten met hantaviruspatiënten onderweg naar Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.