Tweede evacuatievlucht met zieke opvarende Hondius onderweg naar Nederland

Het tweede medische evacuatievliegtuig met een zieke aan boord van cruiseschip Hondius is onderweg naar Nederland. Het toestel strandde woensdag op de Canarische Eilanden door technische problemen, melden Spaanse media.

Volgens de Spaanse publieke omroep RTVE zal het vliegtuig rond 09.00 uur in Nederland landen. Aan boord van het toestel is een 56-jarig bemanningslid uit het Verenigd Koninkrijk of een 41-jarig Nederlands bemanningslid. Hij heeft symptomen van het hantavirus.

Het eerste evacuatievliegtuig landde woensdagavond op Schiphol met in elk geval een Duitse (65) aan boord. De Duitse was nauw verwant aan een passagier van de Hondius die eerder is overleden. Van de tweede passagier die naar het ziekenhuis in Leiden is gebracht, is de nationaliteit niet bekendgemaakt.

Nog tien Nederlanders aan boord

De Hondius vertrok woensdag om 19.15 uur voor de kust van Kaapverdië richting Tenerife, meldt de cruisemaatschappij. De overtocht duurt ongeveer drie dagen. Op het Spaanse eiland gaan de overige opvarenden van boord, onder wie tien Nederlanders.

Op het schip zijn inmiddels twee epidemiologen aanwezig die onderzoek doen naar de besmettingen. Ook zijn twee medisch specialisten van het UMC Amsterdam en het Centraal Militair Hospitaal/UMCU naar het schip gestuurd. Zij moeten volgens Buitenlandse Zaken "op het schip ondersteuning bieden om optimale medische zorg te verlenen tijdens de overtocht".