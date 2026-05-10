Nederlanders van cruiseschip Hondius geland in Eindhoven, nu in quarantaine

Vandaag, 20:28

De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, onder wie acht Nederlanders, zijn zondagavond rond 20.30 uur geland in op het vliegveld van Eindhoven. Zondagmiddag vertrokken zij met een speciaal vliegtuig vanaf het Spaanse eiland Tenerife, nadat de boot daar was aangemeerd vanuit Kaapverdië. Op het cruiseschip brak het hantavirus uit, met dodelijke slachtoffers tot gevolg.

Op het vliegveld staan zowel Nederlandse als Belgische ambulances. Ook zijn er medewerkers van de GGD aanwezig.

Medisch getest

Meerdere passagiers van de Hondius raakten besmet met het hantavirus. Drie opvarenden zijn overleden: een Duitse vrouw en een Nederlands stel uit het Friese Haulerwijk. De man en de vrouw waren beiden 69 jaar.

De in totaal 150 opvarenden van het schip zijn na aankomst op het eiland medisch getest en bleken tot nu toe het virus niet te hebben. Hierdoor kon de groep van bijna dertig mensen op de evacuatievlucht naar ons land stappen.

Op de vlucht zaten naast acht Nederlanders nog eens tien nationaliteiten. De grootste groep vormden Duitsers en Filipino's, met elk vier inzittenden in het toestel. Uit India en België kwamen elk twee personen. Een persoon kwam uit Argentinië, Montenegro, Oekraïne, Griekenland, Portugal en Guatemala.

Hoe nu verder?

De Nederlandse opvarenden moeten na thuiskomst zes weken in thuisquarantaine. De quarantainemaatregel wordt genomen op advies van gezondheidsinstituut RIVM. Om dat mogelijk te maken, wordt de zogenoemde Andesvariant van het hantavirus toegevoegd aan groep A2 van infectieziekten, waarvoor een meldplicht bij de GGD geldt.

Mensen worden tijdens hun quarantaineperiode gevolgd en ondersteund door de GGD in hun woonplaats. Bij een vermoeden van ziekte worden zij doorverwezen naar een academisch ziekenhuis.

Het cruiseschip vaart vanuit Tenerife door naar de haven in Rotterdam. Wanneer het precies arriveert, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de gemeente verwacht dat dit aan het einde van de week zal zijn. De gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij.

Door Jamie van Velzen

