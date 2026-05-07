Nederlanders maken zich weinig zorgen over hantavirus, wel roep om harde aanpak

De besmettingen met het hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius zorgen niet voor grote paniek onder Nederlanders. Toch willen veel mensen niet dat overheid en gezondheidsorganisaties afwachten.

Uit representatief onderzoek onder 2.598 leden van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 32 procent zich enigszins of veel zorgen maakt om het hantavirus. Een ruime meerderheid van 68 procent maakt zich weinig tot geen zorgen.

Het virus krijgt wereldwijd veel aandacht vanwege de drie opvarenden die overleden na besmetting met het hantavirus. Onder hen waren twee Nederlanders. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO lijkt de situatie niet op het begin van de coronapandemie en blijft het algemene risico voor de volksgezondheid laag.

Corona zit nog in het hoofd

Toch roept het bij veel mensen herinneringen op aan de coronatijd, met de beelden van medisch personeel in isolatiekleding en passagiers die in ziekenhuizen in isolatie worden opgevangen. 57 procent van de Nederlanders zegt dat de coronajaren hen wel sceptischer heeft gemaakt over hoe overheid en media nu omgaan met het hantavirus, al is het vertrouwen niet helemaal weg. 56 procent zegt vertrouwen te hebben in de communicatie van de overheid over het hantavirus, maar 37 procent heeft dat vertrouwen niet.

Ook over de aanpak klinkt een duidelijke boodschap. 52 procent vindt dat de overheid en gezondheidsorganisaties vooral assertief moeten handelen. 29 procent vindt juist dat ze terughoudender moeten zijn zolang er geen indicatie is dat er verdere verspreiding van het virus is.

Wat is het hantavirus?

Het hantavirus is een virus dat mensen ziek kan maken na contact met besmette knaagdieren, zoals muizen of ratten. Besmetting gebeurt meestal via urine, poep of speeksel van die dieren, bijvoorbeeld als opgedroogde deeltjes daarvan worden ingeademd.

Het virus wordt meestal niet van mens op mens overgedragen. Daardoor is de kans op verspreiding in Nederland volgens gezondheidsinstanties klein. Wel kan een besmetting ernstig verlopen, met onder meer koorts, spierpijn en in sommige gevallen problemen met longen of nieren.

Mogelijk raakten de eerste mensen besmet in het zuiden van Argentinië, waar het cruiseschip eerder aanmeerde. Daar worden nu knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij het virus dragen.

De WHO bevestigde dat nog vijf personen op het schip het virus hebben en dat bij drie anderen mogelijk sprake is van besmetting. Aan boord doen epidemiologen onderzoek. Ook zijn twee Nederlandse medisch specialisten gestuurd om te helpen bij de zorg tijdens de overtocht.

Het RIVM werkt aan een plan voor de tien Nederlanders die nog aan boord zijn. Als zij terugkomen naar Nederland, worden passende maatregelen genomen, zoals monitoring.