Lonneke liep hantavirus op door muizenkeutels: 'Mijn nieren vielen uit'

Vandaag, 21:10

Een verschrikkelijke ervaring, zo voelde de hantavirusbesmetting die Lonneke van Laar uit Groningen in 2019 meemaakte. Waarschijnlijk liep ze het virus en daarna de ziekte op bij het opruimen van een schuurtje waar muizenkeutels lagen. Twee maanden was ze hondsberoerd en ze moest zelfs twee weken het ziekenhuis in. Ze vertelt haar verhaal en maakt zich zorgen om de nieuwste patiënten.

Inmiddels heeft ze nergens last meer van, maar in het begin "verliep het echt heel erg. Ik lag een week ziek thuis, toen twee weken in het ziekenhuis. In totaal heb ik er twee maanden last van gehad. Bij mijn variant sloeg het op mijn nieren, bij die nieuwe op het hart en de longen. Naar mijn idee is dat nog veel enger."

Kleine kans

Om met een deels positieve noot af te sluiten: Lonneke is nu blij met alle aandacht, want door haar verhaal te delen hoopt ze dat ze bij andere mensen kan voorkomen dat ze het virus oplopen, ook al is die kans vrij klein. "Want wat ik nu allemaal zie op dat schip... ze maken er het beste van maar ik vind het verschrikkelijk."

Door Daniël Bom

